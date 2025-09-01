Accueil » IFA 2025 : Philips Hue osera-t-elle lancer une gamme d’ampoules sans Bridge grâce à Matter ?

IFA 2025 : Philips Hue osera-t-elle lancer une gamme d’ampoules sans Bridge grâce à Matter ?

Philips Hue : le support natif de Matter-over-Thread serait en route

Alors que de nouveaux produits Philips Hue sont attendus à l’occasion de l’IFA 2025, une évolution majeure pourrait bientôt faire son apparition : le support natif du protocole Matter.

Jusqu’ici, les produits Hue s’appuyaient sur le Hue Bridge pour communiquer avec les écosystèmes Matter. Mais plusieurs indices laissent penser que cela va bientôt changer.

Des ampoules Philips encore non annoncées déjà visibles sur Amazon

C’est sur des pages produits Amazon, en avance, deux nouvelles ampoules Philips Hue White, arborant fièrement le logo Matter sur l’emballage. Un détail qui ne passe pas inaperçu, surtout quand on sait que les produits Hue utilisent habituellement Zigbee et Bluetooth, deux protocoles non compatibles nativement avec Matter… sauf via un pont comme le Hue Bridge.

Un autre élément vient accréditer cette rumeur : une fuite d’un document de la FCC (Commission fédérale des communications aux États-Unis), repérée par HueBlog, qui montre un code de configuration Matter imprimé sur une nouvelle ampoule Hue White.

Cela suggère fortement une compatibilité Matter sans passer par le Bridge, ce qui serait une première dans l’écosystème Hue.

Cependant, le même document ne mentionne ni le Wi-Fi ni Thread, seulement le Bluetooth et Zigbee. Pourtant, HueBlog affirme avoir lu un passage désormais supprimé où il était indiqué que certaines bandes et fonctions étaient désactivées au niveau logiciel par le fabricant. Et comme Thread utilise la même bande 2,4 GHz que Zigbee, il est tout à fait plausible qu’il soit bien présent, mais non activé dans la version actuelle.

Pourquoi Thread serait une évolution logique pour Hue ?

Le protocole Thread présente de nombreux avantages :

Il est économe en énergie ;

Il permet de créer des réseaux maillés auto-réparables ;

Et il fonctionne parfaitement avec Matter, sans nécessiter de hub propriétaire.

En activant Thread, Philips Hue permettrait une connexion directe aux contrôleurs Matter (comme les hubs Google Home, Alexa ou HomeKit), tout en gardant le Bridge comme option pour les fonctions avancées (scènes dynamiques, animations, etc.).

Un mouvement qui suit la tendance du marché

Philips Hue ne serait pas le seul acteur à embrasser Matter-over-Thread. IKEA a récemment annoncé plus de 20 produits compatibles avec cette norme. La normalisation de la maison connectée autour de Matter semble enfin se concrétiser. Et avec cette potentielle évolution, Hue assurerait sa place de leader tout en s’ouvrant à une interopérabilité plus large.

Si l’officialisation n’a pas encore eu lieu, les éléments disponibles pointent vers un virage technique majeur. Philips Hue pourrait bientôt proposer des ampoules vraiment « universelles », compatibles avec l’écosystème Matter sans pont. Une avancée qui simplifierait l’expérience utilisateur tout en assurant une compatibilité maximale avec les assistants et hubs du marché.

Reste à voir si cette annonce sera faite la semaine prochaine à l’IFA 2025…