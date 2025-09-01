Google Pixel 10 Pro XL : 4e meilleur photophone au monde selon DXOMARK

Le Google Pixel 10 Pro XL vient de passer entre les mains de DXOMARK, et les résultats sont sans appel : avec un score global de 163 points, il se classe 4e au classement mondial, derrière les géants que sont le Huawei Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra et Vivo X200 Ultra.

Le Pixel 10 Pro XL embarque un trio de capteurs bien calibrés :

Capteur principal : 50 mégapixels, capteur 1/1,3”, pixels de 1,2 µm, objectif 25 mm f/1.68, autofocus Octa PD, stabilisation optique (OIS)

Ultra grand-angle : 48 mégapixels, capteur 1/2.55”, pixels de 0,7 µm, objectif 13 mm f/1.7, autofocus Quad PD

Téléobjectif : 48 mégapixels, capteur 1/2.55”, pixels de 0,7 µm, objectif 128 mm f/2.8, autofocus Quad PD, OIS

Ce trio permet une couverture photo très complète, du grand-angle jusqu’au zoom x5 natif.

Résultats photo du Pixel 10 Pro XL : excellent en lumière naturelle, plus limité en intérieur

Le Pixel 10 Pro XL a obtenu un score impressionnant de 173 en photo. Il excelle en exposition, plage dynamique et balance des blancs, avec des couleurs naturelles et un bruit numérique bien contenu en bonne lumière. Le bokeh est réussi (score de 160), même si des artefacts de profondeur sont parfois visibles dans les détails fins (cheveux, contours).

L’ultra grand-angle a également bien performé avec un score de 158, proposant une bonne netteté dans l’ensemble, mais avec un peu de bruit en intérieur.

En revanche, le téléobjectif plafonne à 141, performant en zoom x5, mais perdant en précision dès qu’on s’éloigne de cette plage.

Vidéo : un rendu fluide et réaliste, mais une stabilisation perfectible en mouvement

En vidéo, le Pixel 10 Pro XL a atteint un excellent score de 160, avec la caméra principale culminant à 171. On y retrouve une exposition stable, une bonne plage dynamique, et des tons de peau naturels. L’ultra grand-angle a un bon rendu en plein jour (score de 145), mais montre ses limites en basse lumière.

Le téléobjectif, avec un score de 118 en vidéo, propose une belle précision à 5x, mais souffre de perte de qualité à des niveaux de zoom intermédiaires. Le changement entre modules est parfois brutal. La stabilisation est efficace à l’arrêt, mais moins convaincante en mouvement, notamment lors de vidéos en marchant.

Performances par scénarios d’usage selon DXOMARK

Extérieur : 176

Intérieur : 165

Portrait : 143

Basse lumière : 138

Zoom : 134

Le Pixel 10 Pro XL brille par sa plage dynamique étendue, sa précision d’exposition, ses teintes naturelles, son bruit maîtrisé en pleine lumière, son autofocus fiable et sa qualité constante du téléobjectif à 5x.

Il reste encore un bruit notable en basse lumière, un flare visible en extérieur, des détails perdus en zoom intermédiaire et des tremblements en vidéo en mouvement.

Un photophone équilibré et fiable, mais pas encore n° 1

Le Pixel 10 Pro XL s’impose comme l’un des meilleurs photophones polyvalents du moment. Il ne domine pas dans une catégorie particulière, mais offre une constance que peu d’appareils peuvent égaler.

Si vous cherchez un smartphone avec un rendu photo/vidéo fiable, quelles que soient les conditions, ce modèle signé Google est un excellent choix, même s’il ne surpasse pas les ténors chinois sur tous les fronts.