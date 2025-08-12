Accueil » Qu’est-ce que Matter, et comment s’intègre-t-elle dans la maison connectée ?

Qu’est-ce que Matter, et comment s’intègre-t-elle dans la maison connectée ?

En parcourant les produits de la maison connectée, vous avez peut-être déjà croisé le nom Matter. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Pourquoi tout le monde en parle ? Et surtout, pourquoi devriez-vous vous en soucier lorsque vous équipez votre maison ?

En fournissant une plateforme commune sur laquelle les fabricants s’accordent, les consommateurs peuvent être assurés que leurs différents produits peuvent fonctionner les uns avec les autres. C’est du moins ce qui est annoncé sur le papier. Du point de vue de l’utilisateur final, cela signifie qu’un détecteur de mouvement certifié Matter peut déclencher vos ampoules connectées certifiées Matter, même si elles proviennent de fabricants différents. Actuellement, cette relation entre les appareils peut être compliquée ou lente, si elle existe.

Matter en résumé

Matter est un standard universel de communication pour les appareils de la maison connectée. Il vise à résoudre un problème récurrent : la compatibilité entre produits de marques différentes.

En clair, si votre détecteur de mouvement certifié Matter est déclenché, il pourra activer vos ampoules connectées Matter — même si elles sont fabriquées par un autre constructeur. Aujourd’hui, ce type d’interopérabilité est souvent compliqué, lent ou tout simplement impossible.

Comment fonctionne Matter ?

Matter est une couche applicative : les fabricants développent leurs produits en s’appuyant sur un code compatible avec tous les autres appareils Matter.

Côté développeurs : Google pilote le kit de développement logiciel (SDK) pour les applications mobiles Matter, disponible en open source sur GitHub.

Côté utilisateurs : le protocole s’intègre dans des plateformes comme Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa ou SmartThings.

Le parcours d’une commande : lorsque vous envoyez un ordre via l’application Maison d’Apple, il passe par HomeKit → Matter → Thread → l’appareil ciblé.

Matter et la Connectivity Standards Alliance

Matter est porté par la Connectivity Standards Alliance (CSA), qui compte parmi ses membres : Apple, Google, Amazon, Samsung, Huawei, mais aussi des fabricants de composants (NXP, Texas Instruments) et plus de 200 entreprises. Cette alliance gère aussi Zigbee, l’un des protocoles historiques de la domotique.

Thread vs Matter : quelle différence ?

Thread est une technologie réseau sur laquelle s’appuie Matter.

Réseau maillé basse consommation, sans hub central obligatoire.

Les appareils Matter compatibles Thread peuvent devenir eux-mêmes routeurs de frontière.

Basé sur IPv6, il offre une réactivité accrue : une commande n’a pas besoin d’être retraduite par une couche applicative, contrairement à Zigbee.

En complément, Matter utilise aussi Wi-Fi et Bluetooth selon les besoins.

Évolution des versions de Matter

Depuis la sortie de Matter 1.0 le 4 octobre 2022, le standard a connu plusieurs mises à jour :

v1.1 (2023) : optimisations SDK et API.

v1.2 (2023) : ajout d’appareils comme robots aspirateurs, détecteurs de fumée, purificateurs d’air.

v1.3 (2024) : intégration des scènes, commandes groupées, électroménagers, gestion énergétique.

v1.4 / 1.4.1 (2024-2025) : prise en charge des chauffe-eau, bornes de recharge, installation NFC, configuration multi-appareils.

v1.4.2 (août 2025) : amélioration de la stabilité, meilleure compatibilité Thread/Wi-Fi, configuration simplifiée sans Bluetooth, sécurité renforcée.

Quels appareils fonctionnent avec Matter ?

Les appareils de Apple, Google et Amazon sont déjà compatibles, notamment :

HomePod mini (Apple)

Nest Audio (Google)

Echo 4ᵉ génération (Amazon)

Plus de 100 entreprises soutiennent Matter, dont ecobee, TCL, Wyze, iRobot, Philips Hue (Signify), et SmartThings.

Bonne nouvelle : de nombreux produits existants peuvent être mis à jour pour intégrer Matter, sans avoir à changer toute votre installation.

Exemples concrets récents

Aqara Camera Hub G5 Pro : caméra, hub Matter, routeur Thread et passerelle Zigbee, compatible HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings.

IKEA Dirigera : hub transformé en contrôleur Matter avec prise en charge Thread, tout en conservant la rétrocompatibilité Zigbee.

Pourquoi c’est important ?

Interopérabilité : un appareil certifié fonctionne avec toutes les grandes plateformes.

Fiabilité : communication locale possible même sans Internet.

Sécurité : chiffrement avancé et certification obligatoire.

Pérennité : mises à jour régulières ajoutant de nouvelles catégories d’appareils.

Matter, c’est la langue commune de la maison connectée. Avec son adoption par les grands acteurs et ses évolutions continues, il s’impose comme le standard de référence pour qui souhaite un foyer connecté simple, fiable et durable.