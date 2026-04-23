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Threads lance les « Live Chats » : Meta veut enfin donner du direct à son rival de X

Threads lance les « Live Chats » : Meta veut enfin donner du direct à son rival de X

Threads accélère sa mue. Avec le lancement des Live Chats, Meta ajoute à son réseau social une couche de conversation en temps réel pensée pour les grands rendez-vous culturels, des matchs NBA aux sorties d’albums.

L’objectif est limpide : rendre l’application plus vivante, plus immédiate, et surtout plus crédible face à X sur le terrain du commentaire à chaud.

Une nouvelle brique pour faire de Threads une plateforme du moment présent

Le principe est simple : pendant un événement en cours, un créateur ou une personnalité peut ouvrir un Live Chat afin d’animer une discussion publique en direct. Meta démarre avec la communauté NBA sur Threads pendant les Playoffs, où des figures comme Malika Andrews, Rachel Nichols et Da Kid Gowie doivent animer les premières sessions.

Le déploiement reste limité à un petit groupe de créateurs dans un premier temps, avant une extension plus large.

Sur le plan fonctionnel, le format se situe à mi-chemin entre le chat communautaire, le salon événementiel et le canal de diffusion enrichi. Les participants peuvent envoyer messages, photos, vidéos, liens et réactions emoji. Jusqu’à 150 personnes peuvent publier activement dans la discussion ; au-delà, les autres basculent en mode spectateur, avec la possibilité de consulter les échanges, réagir et voter dans des sondages.

L’accès à ces salons passera par le haut d’un flux communautaire, via un post partagé dans le fil principal, ou encore par l’anneau rouge affiché autour de la photo de profil de l’hôte. Meta précise aussi que ces Live Chats restent publiquement consultables après leur fin, même s’ils sont conçus pour des échanges limités dans le temps.

Une réponse directe à l’un des points faibles historiques de Threads

Depuis son lancement en juillet 2023, Threads a longtemps souffert d’un déficit d’instantanéité. Meta présentait alors l’application comme un espace dédié aux « mises à jour en temps réel et discussions publiques », mais, dans les faits, le produit manquait des briques nécessaires pour rivaliser avec la mécanique de l’actualité en direct qui a longtemps fait la force de Twitter puis de X.

Au fil du temps, Threads a comblé une partie de ce retard avec l’ajout de fonctions structurantes, comme la messagerie intégrée et divers outils de découverte et de conversation. Meta expliquait encore en 2025 vouloir faire de Threads « l’endroit idéal pour échanger des points de vue nouveaux et avoir des discussions ouvertes », signe d’une stratégie de maturation progressive plutôt que d’un simple copier-coller de X.

Les Live Chats s’inscrivent précisément dans cette logique. Là où le post classique organise la conversation après publication, ce nouveau format cherche à capter l’attention pendant l’événement. Et c’est là que Meta tente un déplacement intéressant : au lieu de reproduire exactement la place publique chaotique de X, Threads mise sur un format plus cadré, plus éditorialisé, plus facilement modérable.

Un produit pensé pour les créateurs… et pour la modération

Meta insiste sur la dimension communautaire du produit. Selon l’entreprise, les Live Chats doivent permettre de rassembler créateurs et fans autour d’intérêts communs — un match, une sortie musicale, une finale télévisée — dans un environnement plus dynamique qu’un groupe de discussion traditionnel.

Ce positionnement n’est pas anodin. En pratique, le direct sur les réseaux sociaux est souvent difficile à modérer. Meta affirme donc que les messages enfreignant ses règles pourront être détectés et retirés automatiquement, que n’importe quel participant peut signaler un contenu, et que les hôtes disposent d’outils de modération en temps réel, avec la possibilité de rétrograder un utilisateur en mode spectateur ou de l’exclure.

Cette architecture montre bien ce que Meta cherche à construire : non pas un espace totalement ouvert, mais un direct semi-encadré, où l’hôte garde la main sur le rythme et la qualité de la conversation. C’est plus proche d’un salon animé par un créateur que d’une agora ouverte à tous.

Threads ne copie plus X, il cherche enfin sa propre grammaire

C’est probablement le point le plus intéressant de cette annonce. Pendant longtemps, Threads a été lu comme un anti-X, c’est-à-dire comme une alternative plus lisse à une plateforme déjà installée dans les usages du direct, de l’actualité et du commentaire. Avec les Live Chats, Meta essaie autre chose : proposer un format que X n’a pas vraiment institutionnalisé sous cette forme, centré sur la conversation événementielle encadrée.

Le choix de démarrer avec la NBA n’a rien d’un hasard. Le sport est l’un des derniers grands territoires où le réflexe du « second écran » reste massif : on regarde le match, mais on commente aussi en parallèle. En s’installant là, Threads cherche à devenir un compagnon en temps réel, pas seulement un fil social de plus.

Meta a déjà indiqué vouloir enrichir la fonction avec du co-hosting, des mises à jour play-by-play, des widgets d’écran verrouillé mettant en avant l’activité des chats en direct, ainsi que la possibilité de citer et partager des messages de chat dans le fil Threads. Cette feuille de route montre que l’entreprise ne voit pas Live Chats comme un simple test, mais comme une future brique centrale de l’engagement en direct.

Ce que cela change pour les utilisateurs et les marques

Pour les utilisateurs, l’intérêt est évident : suivre une conversation en direct sans devoir rafraîchir un flux désordonné ni reconstituer un fil d’échanges éclatés entre plusieurs posts. Pour les créateurs, médias, ligues sportives ou marques culturelles, c’est un nouveau format pour capter l’attention pendant le pic d’intérêt, au moment exact où l’audience est disponible.

Et pour Meta, l’enjeu est plus large. Les Live Chats renforcent l’idée que Threads ne veut plus seulement héberger des opinions ou des réactions différées, mais devenir une plateforme où l’événement se vit aussi en direct. C’est une étape importante, car la pertinence d’un réseau social se mesure de plus en plus à sa capacité à organiser le présent. Sur ce point, Threads semble enfin vouloir parler sa propre langue.