Threads n’a peut-être pas inventé la conversation en ligne, mais il est en train d’en raccourcir le chemin. Threads teste un nouveau raccourci : tapez « DM me » ou « Message me » dans un post ou une réponse, et l’application génère automatiquement un lien cliquable qui ouvre une conversation privée.

Un détail d’interface, en apparence. Un marqueur stratégique, en réalité.

Threads accélère enfin sur les DMs

Le test est simple : un lien « prêt à discuter » directement dans le flux. En appuyant dessus, on tombe sur un chat one-to-one avec l’auteur du post. Si les deux comptes se suivent, le message arrive dans la boîte principale ; sinon, il passe par Message Requests pour limiter le spam.

Meta confirme que l’objectif est de supprimer une friction : plus besoin de passer par le profil pour lancer une discussion. Et le fait que Threads ait été tardif sur la messagerie native rend cette itération encore plus parlante : la plateforme n’ajoute pas seulement une fonctionnalité, elle réorganise la priorité.

Comment ça marche : un « call-to-DM » intégré au texte ?

Ce que Threads teste ici ressemble à un « call-to-action » social : un mini-bouton conversationnel qui s’insère dans la grammaire des posts. On retrouve ainsi :

Déclencheur : « DM me » ou « Message me » dans un post/réponse → création d’un hyperlien.

Sécurité anti-spam : suivi mutuel → inbox principale ; sinon → Demandes de messages.

Déploiement : test limité à certains utilisateurs aux États-Unis et au Canada.

C’est un choix très Meta, la fonctionnalité n’est pas « spectaculaire », mais elle vise un point critique de rétention — la conversion d’un échange public en relation privée.

Pourquoi ce micro-raccourci peut changer la dynamique de Threads ?

Sur les réseaux, les grandes bascules viennent souvent de petites économies de gestes. Réduire de deux ou trois taps le passage « je te réponds » → « je te parle » change la nature de l’interaction.

Surtout, ce test arrive dans un contexte où Threads multiplie les signaux indiquant que la plateforme veut devenir plus qu’un « flux d’actualité » : Meta a récemment lancé « Dear Algo », une fonction dopée à l’IA pour demander à Threads de montrer « plus » ou « moins » de certains sujets, afin de personnaliser le feed, et Threads a aussi été vu en train d’explorer des jeux dans les messages, ce qui n’a de sens que si la messagerie devient un espace de vie à part entière.

Pris ensemble, ces éléments dessinent une ambition : faire de Threads un lieu où l’on découvre (feed mieux contrôlé) et où l’on conclut (DM plus accessible). C’est exactement la mécanique qui transforme un réseau en plateforme d’usages.

Le timing n’est pas neutre : Threads pousse sur mobile, là où la bataille se gagne

Ce n’est pas non plus un hasard si Meta muscle l’expérience conversationnelle alors que Threads serait passé devant X en usage mobile quotidien selon Similarweb : 141,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur iOS/Android au 7 janvier 2026, contre 125 millions pour X.

Même si X reste plus fort sur le Web, la trajectoire mobile compte plus que jamais : c’est là que se joue l’habitude, la notification, le réflexe. Une messagerie plus immédiate, c’est aussi une manière d’augmenter le temps passé et la densité des échanges — sans forcément dépendre d’un feed toujours plus bruyant.