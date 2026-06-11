YouTube revient à une idée qu’il avait pourtant abandonnée en 2019 : la messagerie privée. La plateforme commence à déployer une nouvelle fonction de DM permettant aux utilisateurs de partager des vidéos et d’en discuter directement dans l’application.

Cette fois, Google semble avancer avec davantage de prudence.

Des messages réservés aux adultes

La nouvelle messagerie sera disponible pour les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus, en France et dans plusieurs autres régions. Pour discuter avec quelqu’un, il faudra d’abord lui envoyer un lien d’invitation via une autre application de messagerie. Ce fonctionnement suggère que YouTube veut favoriser les échanges entre personnes qui se connaissent déjà, plutôt que créer une messagerie ouverte à tous les utilisateurs.

YouTube affirme que le partage de vidéos avec des proches fait partie des demandes les plus fréquentes de sa communauté.

L’idée est simple : éviter de quitter l’application pour envoyer un clip musical, un tutoriel ou un Short amusant à un ami. La messagerie est accessible depuis une icône dédiée dans l’application YouTube.

YouTube cherche à retenir les conversations

Cette relance s’inscrit dans une tendance plus large. TikTok, Instagram et Snapchat multiplient les fonctions de messagerie pour garder les utilisateurs dans leurs applications. YouTube veut désormais jouer la même carte, mais autour de son usage principal : le partage de vidéos.

Les règles de la communauté YouTube s’appliqueront aux messages et aux contenus échangés.

Un retour prudent, mais stratégique

YouTube avait déjà lancé une messagerie privée en 2017 avant de l’abandonner deux ans plus tard. Cette nouvelle version semble plus encadrée, avec vérification d’âge et invitations limitées.

Reste à voir si les utilisateurs adopteront réellement ces DM ou continueront à partager leurs vidéos YouTube sur WhatsApp, Instagram, iMessage ou Messenger.