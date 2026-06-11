Accueil » TikTok teste les appels vocaux dans les messages privés

TikTok teste les appels vocaux dans les messages privés

TikTok teste les appels vocaux dans les messages privés

TikTok veut visiblement devenir plus qu’une plateforme de vidéos courtes. Selon des captures partagées par Jonah Manzano sur X, l’application teste actuellement les appels vocaux directement dans les messages privés.

Une évolution qui rapprocherait TikTok d’applications comme WhatsApp, Messenger, Instagram ou Snapchat.

TikTok : Des appels audio entre amis

La fonction semble permettre de lancer un appel vocal depuis une conversation privée. D’après les premiers tests, les deux utilisateurs doivent être amis sur TikTok pour pouvoir s’appeler.

Un bouton téléphone apparaît dans l’interface des DM, tandis qu’une notification d’appel entrant affiche la mention « TikTok Audio ». Un réglage « Mettre les appels en sourdine » apparaît aussi dans les paramètres, signe que TikTok prépare déjà les contrôles de notifications nécessaires.

Une suite logique après les messages vocaux

TikTok avait ajouté les notes vocales aux messages privés l’an dernier, avec l’envoi de photos et de vidéos. Les appels vocaux constituent donc l’étape suivante : transformer la messagerie TikTok en véritable outil de communication.

TikTok veut garder les utilisateurs dans l’app

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie claire.

TikTok multiplie les fonctions sociales pour éviter que les utilisateurs quittent l’application lorsqu’ils veulent discuter : groupes, streaks, chaînes de diffusion, notes vocales et même mini-jeux cachés dans les DM.

Avec les appels audio, TikTok ne cherche plus seulement à capter l’attention. Il veut aussi devenir l’endroit où les conversations continuent.