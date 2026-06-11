Accueil » macOS 27 Golden Gate : Apple prépare-t-il enfin le terrain pour un MacBook tactile ?

macOS 27 Golden Gate : Apple prépare-t-il enfin le terrain pour un MacBook tactile ?

macOS 27 Golden Gate : Apple prépare-t-il enfin le terrain pour un MacBook tactile ?

Apple a longtemps résisté à l’idée d’un MacBook tactile. Alors que les PC Windows premium ont adopté les écrans tactiles depuis des années, la firme de Cupertino a toujours défendu une séparation nette entre Mac et iPad.

Mais avec macOS 27 Golden Gate, cette frontière semble commencer à bouger.

La première bêta du système introduit un comportement particulièrement révélateur : lorsqu’un Mac est utilisé avec un iPad via Sidecar, il devient possible d’interagir avec macOS directement depuis l’écran tactile de l’iPad.

Sidecar devient beaucoup plus tactile

Jusqu’ici, Sidecar permettait d’utiliser l’iPad comme second écran, mais l’expérience restait largement pilotée par le trackpad ou la souris du Mac.

Avec macOS 27, les utilisateurs peuvent désormais toucher l’interface macOS depuis l’iPad.

Les gestes observés incluent le défilement dans les listes, la sélection d’éléments de menu, le pincement pour zoomer et le glissement du doigt pour surligner des éléments. Ce n’est pas encore un MacBook tactile, mais c’est une évolution logicielle importante.

Un indice pour le futur MacBook Ultra ?

Cette nouveauté alimente naturellement les rumeurs autour d’un futur MacBook Ultra. Plusieurs rapports évoquent un modèle haut de gamme profondément repensé, avec écran OLED tactile, design plus fin, puces M6 Pro et M6 Max, et peut-être une interface inspirée de la Dynamic Island.

Rien n’est confirmé, mais le timing intrigue. Avant de lancer un Mac tactile, Apple doit adapter macOS aux interactions au doigt. Golden Gate pourrait être la première étape visible de cette transition.

macOS adopte aussi certains gestes venus d’iOS

Autre détail intéressant : macOS 27 introduit également un geste de type « swipe down to refresh » dans certaines apps comme Safari, Mail, News, Podcasts et Calendar. C’est une interaction très familière sur iPhone et iPad, mais beaucoup moins naturelle sur Mac sans écran tactile.

Pris isolément, ce changement peut sembler mineur. Combiné aux nouveautés de Sidecar, il suggère qu’Apple prépare macOS à des interactions plus directes.

Apple ne présente pas Golden Gate comme une révolution tactile. La communication officielle reste centrée sur Siri AI, Visual Intelligence, Liquid Glass et les performances. Mais historiquement, le géant Cupertino pose souvent les bases logicielles avant de dévoiler le matériel. Si un MacBook tactile arrive réellement, macOS 27 pourrait être le premier signe public que le système est enfin prêt à accueillir les doigts.