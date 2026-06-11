Accueil » vivo X500 : batterie 7 500 mAh, Dimensity 9500 et écran de 6,59 pouces en fuite

vivo X500 : batterie 7 500 mAh, Dimensity 9500 et écran de 6,59 pouces en fuite

Le vivo X500 continue de se préciser. Selon une nouvelle fuite signée Digital Chat Station, le modèle standard de la future gamme premium de vivo pourrait miser sur un équilibre très particulier : un format encore raisonnable, une énorme batterie et une puce haut de gamme légèrement moins ambitieuse que celle des versions Pro.

Une stratégie qui permettrait à vivo de proposer un flagship puissant, mais plus accessible que les vivo X500 Pro et X500 Pro Max.

Un écran plat de 6,59 pouces

Le prototype actuel du vivo X500 serait équipé d’un écran plat de 6,59 pouces. Ce format le placerait entre le vivo X500 Pro, attendu avec un écran plus compact de 6,37 pouces, et le X500 Pro Max, qui pourrait grimper à 6,85 pouces avec une dalle 2K LTPO.

vivo semble donc préparer une gamme à trois niveaux, où chaque modèle adopte une identité bien distincte.

La fuite indique que le vivo X500 utiliserait une puce Dimensity 9500 de MediaTek gravée en 3 nm. Ce choix est intéressant, car les modèles Pro seraient attendus avec des puces Dimensity 9600 ou 9600 Pro plus avancées.

vivo pourrait ainsi réserver les performances les plus extrêmes aux variantes haut de gamme, tout en conservant une plateforme très solide sur le modèle standard.

Une batterie de 7 500 mAh

Le chiffre le plus impressionnant concerne l’autonomie. Le prototype testerait une batterie d’environ 7 500 mAh, une capacité massive pour un smartphone doté d’un écran inférieur à 6,6 pouces. Si cette information se confirme, le vivo X500 pourrait devenir l’un des smartphones premium les plus endurants de sa catégorie.

Côté photo, le vivo X500 embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels au format proche de 1/1,28 pouce. Il serait accompagné d’un téléobjectif périscopique, potentiellement le même module 64 mégapixels actuellement testé pour le X500 Pro.

Cette configuration confirme que vivo ne compte pas réserver toute l’ambition photo au modèle Pro Max.

Une gamme vivo X500 très stratégique

La future série vivo X500 semble se structurer ainsi :

Le vivo X500 Pro Max viserait le très haut de gamme avec un grand écran, une puce Dimensity 9600 Pro, une batterie de 8 000 mAh et un périscope de 200 mégapixels.

Le vivo X500 Pro miserait sur un format plus compact, une puce Dimensity 9600 et une batterie de plus de 7 000 mAh.

Le vivo X500 standard jouerait la carte de l’équilibre avec un écran intermédiaire, une batterie géante et une puce Dimensity 9500.

Si ces fuites se confirment, vivo pourrait proposer l’une des gammes les plus intéressantes de 2026, avec un accent clair sur l’autonomie, la photographie et la différenciation des formats.