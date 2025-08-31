Accueil » IFA 2025 : Lenovo dévoilera une vague de nouveaux ThinkPad, dont un PC portable à écran rotatif

À l’approche du salon IFA 2025 de Berlin, Lenovo semble prêt à frapper fort avec une nouvelle série de ThinkPad, accompagnée d’un concept intrigant baptisé Project Pivo, qui introduirait un écran rotatif inédit dans la gamme de la marque.

Project Pivo: un laptop révolutionnaire avec écran rotatif

D’après le leaker réputé Evan Blass, Lenovo présentera un prototype d’ordinateur portable au design innovant, doté d’un écran capable de pivoter selon différents axes. Ce modèle, encore au stade de concept, pourrait donner un aperçu de l’avenir des formats hybrides chez Lenovo.

Le Project Pivo serait dévoilé officiellement lors de l’événement berlinois, qui se tiendra du 5 au 9 septembre 2025. Si l’idée d’un écran rotatif peut paraître audacieuse, elle témoigne des ambitions de Lenovo en matière de modularité et de productivité mobile.

Tous les nouveaux ThinkPad attendus à l’IFA 2025

Outre ce concept avant-gardiste, Lenovo compte enrichir sa gamme professionnelle avec au moins sept nouveaux modèles ThinkPad, qui seront probablement annoncés à l’IFA :

ThinkPad P1 Gen 8

ThinkPad P14s Gen 6

ThinkPad P16s Gen 4

ThinkPad P16 Gen 3

ThinkPad P16v Gen 3

ThinkPad X9 Aura Edition 14 pouces (Glacier White)

ThinkPad X9 Aura Edition 15 pouces (Glacier White)

Ces derniers marquent également l’arrivée globale des modèles X9 Aura Edition, déjà lancés en juillet 2025 en Chine dans une finition blanche élégante baptisée « Moonlight White ».

Des processeurs Intel de nouvelle génération à bord

Evan Blass précise que ces nouveaux ThinkPad seront alimentés par les tout derniers processeurs Intel. Lenovo continue ainsi de viser les professionnels exigeants, notamment dans les domaines de la création, de l’ingénierie et du développement.

Les séries P1, P14s, P16, P16s et P16v devraient embarquer des processeurs Intel Core Ultra ou équivalents, accompagnés de cartes graphiques professionnelles et d’options de RAM/stockage avancées.

Lenovo mise sur la mobilité haut de gamme

L’intégration d’un écran rotatif via le Project Pivo, la déclinaison de modèles puissants dans des formats compacts (P14s, P16s), ou encore l’arrivée d’un design épuré en blanc sur la série X9, montrent clairement que Lenovo mise sur la différenciation et le design, tout en maintenant ses standards de performance.

Avec cette stratégie offensive mêlant concepts futuristes et renouvellement de ses gammes pro, Lenovo semble prêt à s’imposer une fois de plus sur le segment des ordinateurs portables haut de gamme. Rendez-vous à Berlin début septembre pour découvrir ces nouveautés de près.