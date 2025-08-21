Accueil » OPPO Find X9 Pro : un capteur périscope de 200 mégapixels et une refonte majeure du module photo

OPPO Find X9 Pro : un capteur périscope de 200 mégapixels et une refonte majeure du module photo

OPPO Find X9 Pro : un capteur périscope de 200 mégapixels et une refonte majeure du module photo

Le OPPO Find X9 Pro, attendu en octobre 2025, s’annonce comme une véritable vitrine technologique, notamment sur le plan photographique.

Selon SmartPrix, le smartphone opèrera un changement majeur par rapport à la génération précédente, en abandonnant les deux téléobjectifs de 50 mégapixels au profit d’un impressionnant capteur périscope de 200 mégapixels signé Samsung. Voici tous les détails connus.

Module photo du Find X9 Pro : ce que l’on sait

Le OPPO Find X9 Pro serait doté d’un capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels avec une taille du capteur 1/1.28”, une focale de 23 mm et une ouverture f/1.8.

À titre de comparaison, le Find X8 Pro utilisait le Sony LYT-808, un capteur de même résolution, mais légèrement plus grand (1/1.4”) avec une ouverture f/1.6. Le Find X9 Pro promet donc une meilleure gestion de la lumière et des couleurs, tout en étant plus compact.

Ensuite, on retrouverait un capteur grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels avec autofocus intégré offrant une belle amélioration par rapport au Samsung JN1 de la précédente génération, qui souffrait d’un autofocus fixe. Le nouveau capteur offrira une mise au point plus rapide et des détails plus nets, même sur les bords.

Enfin, on aurait un téléobjectif périscope Samsung HP5 de 200 mégapixels avec une taille du capteur de 1/1.56”, une focale de 70 mm, un zoom optique 3x et une stabilisation optique (OIS). Il s’agirait du premier smartphone au monde à intégrer ce capteur. Il remplace les deux téléobjectifs 50 mégapixels du Find X8 Pro pour offrir une meilleure plage dynamique, une résolution inégalée en zoom, et une compacité accrue du bloc caméra.

La caméra frontale offrirait vers un vrai saut qualitatif avec un capteur Samsung JN5 de 50 mégapixels et autofocus intégré. Il s’agira d’une évolution bienvenue face au Sony IMX615 (32 mégapixels fixe) du Find X8 Pro. Avec l’autofocus et une résolution plus élevée, les selfies promettent une netteté bien supérieure et un meilleur suivi du visage en vidéo.

Sortie et attentes

Le Find X9 Pro devrait être officialisé aux côtés du Find X9 standard en octobre 2025. Avec ce nouveau setup photo OPPO entend reprendre le leadership sur la photo mobile.

Le Find X9 Pro pourrait concurrencer frontalement les géants, comme le futur Galaxy S26 Ultra, le nouveau Pixel 10 Pro ou le futur iPhone 17 Pro Max.