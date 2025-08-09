Accueil » Galaxy S26 Ultra : un capteur f/1.4 pour dominer la photo de nuit ?

Alors que les rumeurs s’intensifient autour du futur flagship de Samsung, le Galaxy S26 Ultra, une nouvelle fuite pourrait bien ravir les amateurs de photo — et plus particulièrement de photographie en basse lumière.

Le constructeur coréen préparerait une mise à jour majeure de son capteur principal, axée sur une ouverture plus large, capable de capter davantage de lumière sans recourir systématiquement à des algorithmes d’amélioration.

Galaxy S26 Ultra : Une ouverture f/1.4 pour révolutionner la capture nocturne ?

Le célèbre leaker Ice Universe, souvent bien informé sur les projets de Samsung, vient de confirmer ce qui n’était jusqu’ici qu’une rumeur : le Galaxy S26 Ultra serait équipé d’un nouveau capteur ISOCELL HP2+, doté d’une ouverture f/1.4.

Pour rappel, l’actuel Galaxy S25 Ultra dispose d’une ouverture f/1.7 — une différence qui peut sembler minime sur le papier, mais qui multiplie sensiblement la quantité de lumière captée, un atout considérable pour les photos dans l’obscurité.

Une ouverture plus large signifie :

Des clichés plus lumineux en conditions de faible éclairage, même sans flash ni traitement logiciel.

Une meilleure gestion des contrastes, avec des zones sombres moins bruitées.

Un effet bokeh (flou d’arrière-plan) plus naturel, grâce à une profondeur de champ réduite.

En d’autres termes, cette mise à niveau devrait offrir des images plus nettes, plus détaillées et plus proches de ce que l’œil humain perçoit, en particulier lors de prises de vue nocturnes ou en intérieur.

Vers un nouveau capteur de 200 mégapixels ?

Le capteur principal du Galaxy S26 Ultra serait une évolution du ISOCELL HP2, déjà utilisé sur le S24 Ultra, mais ici dans une version améliorée. La définition resterait à 200 mégapixels, mais avec une meilleure gestion de la lumière et du bruit grâce à l’ouverture plus large.

Fait intéressant : des rumeurs antérieures évoquaient un capteur Sony, mais les dernières fuites suggèrent que Samsung conserverait sa propre technologie ISOCELL, maîtrisée en interne. Cela renforce l’idée d’un appareil photo optimisé à la fois pour le matériel et le traitement logiciel maison.

Que sait-on d’autre sur le Galaxy S26 Ultra ?

Au-delà de la photo, le Galaxy S26 Ultra pourrait intégrer plusieurs autres améliorations techniques :

Processeur Snapdragon 8 Elite 2 : une puce de nouvelle génération conçue par Qualcomm, mais optimisée par Samsung (via sa propre variante baptisée “Elite 2”).

Recharge plus rapide : bien que la batterie resterait à 5 000 mAh, Samsung pourrait accélérer le temps de charge, à défaut d’augmenter la capacité.

Design et écran : peu d’informations circulent pour l’instant, mais on s’attend à une continuité avec les modèles précédents — écran AMOLED LTPO QHD+ à 120 Hz, bords affinés, et châssis plus fin.

Samsung mise (encore) sur la photo pour séduire

Avec cette nouvelle ouverture f/1.4, le Galaxy S26 Ultra pourrait franchir un cap important dans la photographie mobile, particulièrement dans un domaine encore difficile pour les smartphones : la photo de nuit sans trépied ni retouche.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie constante de Samsung d’utiliser la photographie comme argument phare pour ses modèles Ultra, en réponse directe aux avancées de Google (avec les Pixels) et d’Apple (avec le mode nuit de l’iPhone Pro Max).

Reste à savoir si cette nouveauté suffira à convaincre un public de plus en plus exigeant, notamment face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans la capture et le traitement d’image.