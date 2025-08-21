Accueil » Lancement des Redmi Note 15 Pro et Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, écran 3200 nits, 7000 mAh et plus

Lancement des Redmi Note 15 Pro et Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, écran 3200 nits, 7000 mAh et plus

Lancement des Redmi Note 15 Pro et Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, écran 3200 nits, 7000 mAh et plus

Xiaomi vient de lever le voile sur ses tout nouveaux Redmi Note 15 Pro et Redmi Note 15 Pro+ lors d’un événement en Chine.

Deux smartphones de milieu de gamme qui viennent bousculer les standards du segment, avec une fiche technique impressionnante : écran OLED ultra lumineux, batterie massive, durabilité extrême, sans oublier les nouvelles puces signées MediaTek et Qualcomm.

Les deux modèles partagent un magnifique écran incurvé OLED de 6,83 pouces, avec une résolution 1.5K (2772×1280 px), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un pic de luminosité de 3200 nits, et un taux de PWM de 3840 Hz pour le confort visuel. À cela s’ajoute la protection Xiaomi Dragon Crystal Glass, une première dans la gamme Note.

On retrouve aussi le support du Dolby Vision, HDR10+, et une profondeur de couleur de 12 bits pour une qualité d’affichage digne du haut de gamme.

Snapdragon 7s Gen 4 vs Dimensity 7400 Ultra

Le Redmi Note 15 Pro+ est le premier smartphone au monde équipé du Snapdragon 7s Gen 4, un SoC gravé en 4 nm, couplé à un GPU Adreno 810. Il profite également d’un système de refroidissement « Ice-sealed pump », avec 5200 mm² de surface thermique active, soit trois fois plus que la génération précédente.

Le Redmi Note 15 Pro est quant à lui propulsé par le Dimensity 7400 Ultra de MediaTek, un nouveau SoC 4 nm performant pour les usages quotidiens et le gaming.

Les deux modèles tournent sous Android 15 avec HyperOS 2, la nouvelle interface de Xiaomi.

Photo : capteurs de 50 mégapixels et zoom optique sur le Pro+

Le Note 15 Pro+ dispose d’un trio photographique avancé :

50 mégapixels principal (Light Fusion 800, 1/1.55”, f/1.5, OIS)

(Light Fusion 800, 1/1.55”, f/1.5, OIS) 8 mégapixels ultra-grand angle (Sony IMX355)

ultra-grand angle 50 mégapixels téléobjectif portrait (Samsung S5KJN1)

Le Note 15 Pro propose :

50 mégapixels principal (Sony LYT-600)

(Sony LYT-600) 8 mégapixels ultra-grand angle

ultra-grand angle 2 mégapixels macro

Côté selfie, c’est 32 mégapixels (Pro+) et 20 mégapixels (Pro). Les deux supportent la vidéo 4K à l’arrière.

Résistance extrême : IP69K, châssis fibre de verre, certifié 5 étoiles

C’est l’une des grandes surprises de cette génération : les deux modèles sont certifiés IP66, IP68, IP69 et IP69K, soit une résistance complète à l’eau, la poussière, et même aux jets d’eau à haute pression.

Xiaomi précise que la structure a été renforcée par 17 modules d’étanchéité, et que le dos est fabriqué en fibre de verre ultra-résistante. Le tout a passé un test de chute de 2 mètres à 50 reprises, sur du granit.

Audio et connectivité

Haut-parleurs stéréo symétriques 1115 mm

Volume boosté à 400 %

Dolby Atmos , port USB-C audio , capteur infrarouge

, port , capteur infrarouge 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS + GLONASS

Batterie 7000 mAh et recharge ultra-rapide

Les deux modèles embarquent une batterie massive de 7000 mAh, avec :

90W pour le Note 15 Pro+

45W pour le Note 15 Pro

22.5W en recharge inversée

Une version satellite pour les aventuriers

Xiaomi lance également une édition Satellite du Note 15 Pro+, le premier Redmi à intégrer la messagerie satellite Beidou. Elle permet d’envoyer des messages en urgence sans réseau, une fonctionnalité qui pourrait s’avérer précieuse pour les randonneurs ou voyageurs hors réseau.

Prix et disponibilité des Redmi Note 15 Pro et Pro+ (Chine)

Modèle RAM + Stockage Prix (CNY) Prix estimé (EUR) Redmi Note 15 Pro 8 + 256 Go ¥1499 ≈ €195 Redmi Note 15 Pro 12 + 256 Go ¥1699 ≈ €220 Redmi Note 15 Pro 12 + 512 Go ¥1899 ≈ €245 Redmi Note 15 Pro+ 12 + 256 Go ¥1999 ≈ €260 Redmi Note 15 Pro+ 12 + 512 Go ¥2199 ≈ €285 Redmi Note 15 Pro+ 16 + 512 Go ¥2399 ≈ €310 Note 15 Pro+ Satellite Edition 16 + 512 Go 2499 ¥ ≈ 325 €

Remarque : Ces prix ne tiennent pas compte des taxes, frais d’importation ou marges de distribution qui pourraient s’ajouter en cas de lancement européen.

Disponibles dès maintenant en Chine, avec 100 yuans de remise pour la première vente. Aucune information n’a encore été confirmée pour une sortie mondiale.

Avec les Redmi Note 15 Pro et Pro+, Xiaomi propose des smartphones très solides pour leur prix : batterie géante, écran premium, certifications extrêmes, caméra polyvalente et connectivité avancée. Le tout à partir d’un peu plus de 200 dollars. De quoi challenger même certains flagships.