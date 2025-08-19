OPPO Find X9, Find X9 Pro et Find X9 Ultra : lancement prévu dès octobre, le Ultra pour 2026

Alors que la course aux flagships 2025-2026 s’intensifie, OPPO s’apprête à dévoiler sa nouvelle série haut de gamme : les Find X9, X9 Pro et X9 Ultra.

Une fuite récente du leaker Digital Chat Station a été confirmée par Zhou Yibao, chef de produit de la série Find, qui a validé une fenêtre de lancement en octobre 2025 pour les premiers modèles.

Les teasers officiels débuteront, eux, dès septembre en Chine.

Un lancement en deux temps pour la série Find X9

Selon Zhou Yibao, actuellement en déplacement au Brésil, deux nouveaux modèles sont déjà en phase de test, sans être nommés explicitement. Il est toutefois presque certain qu’il s’agit du Find X9 et du Find X9 Pro, destinés à une présentation officielle fin septembre ou début octobre.

Dès son retour en Chine, la campagne de teasing commencera mi-septembre, comme l’a confirmé Yibao via ses réseaux sociaux.

Le Find X9 Pro est pressenti pour embarquer le Snapdragon 8 Elite, tandis que le Find X9 standard pourrait être proposé en deux variantes : une version Qualcomm, et une version équipée du Dimensity 9500 de MediaTek, qui sera officialisé le 22 septembre 2025. Ce SoC de nouvelle génération promet des gains significatifs en efficacité énergétique et en performances IA.

La série Vivo X300, attendue à la même période, devrait être la première à utiliser le Dimensity 9500, ce qui place OPPO juste derrière en termes de calendrier.

Le Find X9 Ultra attendu pour 2026 avec Snapdragon 8 Elite 2

Autre confirmation importante : le OPPO Find X9 Ultra ne sera pas lancé en même temps que le reste de la gamme. Zhou Yibao a déclaré qu’il arrivera au deuxième trimestre 2026, confirmant une approche de lancement en deux étapes. Ce modèle Ultra embarquera la puce Snapdragon 8 Elite 2, une version encore plus puissante et optimisée pour l’IA générative.

Le Find X9 Ultra pourrait être accompagné de deux autres modèles : Find X9s, un flagship compact, et le Find X9s+, une version étendue du modèle compact.

Oppo veut marquer 2025–2026 avec une stratégie par paliers

Avec cette stratégie de lancement en plusieurs phases, OPPO cherche à étendre sa présence sur le segment premium tout au long de l’année. Les modèles Find X9 et X9 Pro vont viser la fin d’année 2025, tandis que l’Ultra et les modèles « s » serviront de relais technologique au printemps 2026.