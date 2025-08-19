Accueil » WhatsApp introduit la planification d’appels et la fonction main levée pour les appels de groupe

WhatsApp déploie de nouvelles fonctionnalités de communication inspirées d’outils professionnels comme Google Meet ou Microsoft Teams. Désormais, vous pouvez planifier un appel de groupe à l’avance et même lever la main pour parler pendant un appel.

De quoi améliorer aussi bien les conversations personnelles que les réunions professionnelles.

Planifier un appel sur WhatsApp devient possible

Il est maintenant possible de programmer un appel de groupe directement depuis l’onglet Appels. Il suffit d’appuyer sur le bouton + pour définir : l’heure, la date, et le type d’appel (vidéo ou audio).

Vous pourrez ensuite partager le lien de l’appel avec vos contacts ou l’ajouter à votre calendrier personnel. Tous les participants recevront une notification automatique au moment du début de l’appel.

Une nouvelle section dans l’onglet Appels vous permet aussi de voir tous les appels à venir et la liste des participants.

Lever la main, envoyer des réactions et plus encore

Comme sur Google Meet, WhatsApp intègre maintenant :

La main levée pour indiquer que vous souhaitez parler sans interrompre.

pour indiquer que vous souhaitez parler sans interrompre. Des réactions en direct pendant l’appel pour réagir avec des emojis.

pendant l’appel pour réagir avec des emojis. Une meilleure gestion des appels via lien : le créateur du lien reçoit une notification dès qu’un participant rejoint la conversation.

Ces options se trouvent avec le bouton Partager l’écran, dans la barre inférieure de l’écran mobile. Elles devraient aussi être accessibles dans la version desktop.

Chiffrement et déploiement

WhatsApp confirme que tous les appels restent chiffrés de bout en bout, qu’ils soient programmés ou instantanés. Le déploiement se fait à l’échelle mondiale, alors pensez à mettre à jour votre application si vous ne voyez pas encore ces nouvelles fonctionnalités.

Ces nouvelles fonctions marquent une évolution de WhatsApp vers une plateforme de communication plus professionnelle, tout en conservant son accessibilité grand public. Lever la main, planifier des appels, partager des liens : des outils pratiques, surtout pour les équipes qui utilisent WhatsApp dans un cadre professionnel.