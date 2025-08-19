Accueil » Pixel 10 Pro XL : la puce Tensor G5 plus rapide, mais toujours en retrait face à la concurrence selon Geekbench

Pixel 10 Pro XL : la puce Tensor G5 plus rapide, mais toujours en retrait face à la concurrence selon Geekbench

Pixel 10 Pro XL : la puce Tensor G5 plus rapide, mais toujours en retrait face à la concurrence selon Geekbench

Google présentera sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 10 le 20 août, avec en tête d’affiche le Pixel 10 Pro XL. L’un des points les plus attendus est l’introduction de la puce Tensor G5, développée pour la première fois en interne sans la participation de Samsung, et produite par TSMC — le même fabricant que celui utilisé par Apple et Qualcomm.

Le Tensor G5 marque une étape majeure pour Google, car c’est la première puce réellement conçue par ses équipes, sans dépendance à Samsung. Elle promet :

Une meilleure efficacité énergétique.

Une meilleure intégration logicielle avec Android et les services Google.

Une fabrication plus avancée grâce à TSMC.

Tensor G5 : Des performances modestes face aux géants du marché

Un test de benchmark AnTuTu révèle que le Pixel 10 Pro XL a obtenu 1 140 286 points, soit une progression de 15 % par rapport au Pixel 9 Pro XL (983 628 points). Cependant, les scores restent largement en retrait des smartphones haut de gamme 2025, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra qui a obtenu un score de 2 164 612 points.

Même si le gain de performance est notable d’une génération à l’autre, le Tensor G5 reste un cran en dessous des autres SoC haut de gamme.

Pas pour les gamers, mais suffisant pour le grand public ?

Pour l’utilisateur lambda, les performances du Pixel 10 Pro XL resteront largement suffisantes pour un usage quotidien :

Photos, vidéos, navigation : tout reste fluide.

Les optimisations logicielles de Google sont pensées pour l’usage, pas pour les chiffres.

Mais, les utilisateurs plus exigeants, notamment les joueurs mobiles, risquent de passer leur chemin, préférant les performances extrêmes offertes par Qualcomm ou Apple.

Une stratégie assumée par Google

Google n’a jamais vraiment visé les sommets des benchmarks. En 2024 déjà, Soniya Jobanputra, responsable produit chez Google, affirmait que le but des puces Tensor n’est pas la vitesse brute, mais plutôt :

L’efficacité énergétique.

L’intégration de l’IA dans les photos, vidéos et fonctionnalités intelligentes (comme Call Assist, Recorder, etc.).

Une expérience utilisateur cohérente sur le long terme.

Le Pixel 10 Pro XL gagne en puissance avec le Tensor G5, mais il n’atteint toujours pas les sommets des puces Snapdragon ou Apple. Pour les fans de Pixel, l’expérience logicielle reste la priorité, pas les chiffres.

Mais pour un smartphone vendu à prix premium, certains pourraient trouver cette stratégie difficile à justifier.