Meta va lancer ses nouvelles lunettes connectées avec écran à un prix agressif

Après le succès étonnant des lunettes connectées Ray-Ban Meta, malgré l’absence d’écran, Meta est sur le point de franchir une nouvelle étape. Selon Mark Gurman (newsletter Power On), Meta dévoilera dès le mois prochain une nouvelle génération de lunettes intelligentes dotées d’un écran intégré, probablement lors du Meta Connect 2025.

Alors que les premières rumeurs parlaient d’un tarif de 1 400 dollars, Gurman affirme désormais que le prix final serait d’environ 800 dollars. Un tarif extrêmement compétitif dans un secteur où l’Apple Vision Pro est vendu 3 999 euros.

Cette stratégie rappelle celle adoptée par Meta pour ses casques Quest, vendus à prix réduit pour accélérer l’adoption de la réalité mixte. Le Meta Quest 3, par exemple, démarre à 570 euros, soit 14 % du prix du casque Apple.

Meta semble appliquer la même logique ici : accepter des marges réduites pour gagner des parts de marché sur un secteur émergent.

Pas encore de vraie réalité augmentée, mais un pas important

Il est crucial de préciser que ces lunettes ne seront pas encore de véritables lunettes AR. Elles intégreront un petit écran capable d’afficher des notifications, des mini-applications et des fonctions de base sans sortir le smartphone.

Elles représentent une étape intermédiaire entre les lunettes audio/vidéo actuelles et les lunettes AR complètes du futur — comme les Meta Orion, qui restent à l’état de prototype pour le grand public.

Une vision claire : remplacer le smartphone

Mark Zuckerberg croit fermement que les lunettes intelligentes remplaceront un jour nos smartphones. Meta investit des milliards de dollars dans le secteur XR (VR + AR), et ces nouvelles lunettes montrent clairement l’ambition de devenir leader dans ce futur marché.

Même si des marques comme Xreal proposent déjà des lunettes AR plus avancées, Meta pourrait relancer l’intérêt grand public grâce à son image de marque grand public, son partenariat avec Ray-Ban et un prix plancher à 800 dollars.