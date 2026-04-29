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Android et IA : l’Europe veut forcer Google à ouvrir Gemini à la concurrence

Android et IA : l’Europe veut forcer Google à ouvrir Gemini à la concurrence

L’Union européenne passe à l’étape suivante de sa régulation des géants tech. Avec une nouvelle consultation publique, la Commission européenne cible directement Android et l’intégration de l’intelligence artificielle.

En ligne de mire : forcer Google à ouvrir son écosystème pour permettre à des assistants concurrents de rivaliser avec Gemini sur un pied d’égalité.

Une offensive réglementaire au cœur de l’IA mobile

Dans le cadre du Digital Markets Act, la European Commission a lancé une consultation visant Alphabet, maison mère de Google. Objectif : définir précisément comment Android doit devenir interopérable avec des services d’IA tiers — autrement dit, permettre à d’autres assistants que Gemini d’accéder aux fonctions clés du système.

Une évolution majeure dans un contexte où l’IA devient la nouvelle interface des smartphones.

Aujourd’hui, les capacités les plus avancées d’Android — interaction avec les apps, accès au contexte utilisateur, actions système — restent largement optimisées pour les services Google. L’Europe veut changer la donne.

Concrètement, les mesures proposées visent à permettre à des IA concurrentes d’envoyer des e-mails via n’importe quelle application, interagir avec des apps (commande, navigation, actions), accéder aux données contextuelles (écran, audio, usage), proposer des suggestions proactives et être activées par un mot-clé personnalisé.

Une transformation profonde : l’assistant ne serait plus imposé par défaut, mais choisi par l’utilisateur.

Quatre piliers pour redéfinir Android

Le projet de la Commission s’articule autour de quatre axes techniques :

Invocation : Les assistants tiers devront pouvoir être appelés aussi facilement que ceux de Google : bouton physique, geste système ou commande vocale personnalisée. Contexte : Accès aux données essentielles : écran, audio, apps. Une condition indispensable pour des IA réellement intelligentes et contextuelles. Actions : Possibilité d’exécuter des tâches complexes : naviguer entre apps, modifier des կարգages système, enchaîner des actions. Ressources : Accès aux performances nécessaires, y compris aux მოდèles locaux ou à ceux des fournisseurs tiers.

À cela s’ajoutent des obligations fortes : APIs ouvertes, documentation complète, accès gratuit et absence de barrières techniques.

Un tournant stratégique pour Google

Pour Google, l’enjeu est considérable. Android n’est plus seulement un système d’exploitation. Il devient une plateforme d’orchestration de l’IA et un point de contrôle stratégique de l’expérience utilisateur.

Ouvrir cet environnement revient à réduire l’avantage compétitif de Gemini, au moment même où Google cherche à l’imposer comme standard.

Cette initiative dépasse largement Android. Elle s’inscrit dans une vision européenne : empêcher les grandes plateformes de verrouiller les interfaces numériques — ici, l’IA conversationnelle. Car demain, l’enjeu ne sera plus seulement quelle app vous utilisez… mais quelle IA agit à votre place.

Un calendrier serré, des enjeux massifs

La consultation est ouverte jusqu’au 13 mai 2026, avec une décision finale attendue d’ici le 27 juillet 2026. Si ces mesures sont adoptées, elles deviendront juridiquement contraignantes pour Alphabet.

Cette régulation marque peut-être un tournant historique. Après avoir encadré les moteurs de recherche et les marketplaces, l’Europe s’attaque désormais à la prochaine couche stratégique : l’intelligence artificielle comme interface universelle.

Et dans ce nouveau paradigme, une question centrale émerge : qui contrôle l’agent qui agit pour vous ?

La réponse pourrait bien redéfinir l’équilibre du pouvoir dans la tech pour la prochaine décennie.