Meta Orion : les lunettes AR holographiques enfin dévoilées !

La conférence annuelle Meta Connect 2024 a été riche en annonces et en lancements, notamment avec le Meta Quest 3 s. Cependant, c’est la présentation du prototype fonctionnel des lunettes Orion, tant attendues, qui a volé la vedette.

Présentées dans une mallette blindée, les lunettes Meta Orion sont, comme le dit Zuckerberg, « des lunettes AR entièrement holographiques ». Meta a travaillé sur ce projet pendant plus d’une décennie, et elles sont enfin là, présentées comme « les lunettes AR les plus avancées jamais conçues ».

Les Meta Orion utilisent des projecteurs Micro LED sur la monture qui projettent tout le contenu à l’aide de guides d’ondes dans les lentilles. Cet affichage n’est pas un écran traditionnel et n’utilise ni plastique ni verre. Il est fabriqué en carbure de silicium. Pour réaliser le rêve de l’AR holographique, les Meta Orion utilisent 7 caméras.

Plus impressionnants encore, les Meta Orion sont entièrement sans fil et utilisent un boîtier de calcul sans fil pour l’alimentation. De plus, un bracelet neuronal permet d’utiliser des gestes de pincement (comme le Vision Pro). Les Meta Orion peuvent être entièrement utilisées avec une combinaison de suivi des mains et de suivi des yeux.

Pesant 100 grammes, elles sont également très légères, ce qui est l’un des aspects les plus remarquables de ces lunettes AR !

Un partenariat avec Ray-Ban pour le développement des Orion

Et oui, c’est en collaboration avec Ray-Ban que Meta a conçu ces lunettes au format compact. Comme l’indique Meta dans son blog officiel sur Orion :

Réussir le format, fournir des affichages holographiques, développer des expériences AR convaincantes, créer de nouveaux paradigmes d’interaction homme-machine (HCI) — et tout cela dans un produit cohérent — est l’un des défis les plus difficiles que notre industrie ait jamais rencontrés. C’était tellement difficile que nous pensions avoir moins de 10 % de chances de réussir. Jusqu’à maintenant.

Un champ de vision exceptionnel

Meta affirme que Orion offre le plus grand champ de vision dans les plus petites lunettes AR à ce jour. Tout comme le Vision Pro, Orion est conçu pour tout faire, du multitâche avec plusieurs fenêtres à une expérience de divertissement immersive. Il peut également projeter des hologrammes de personnes dans la même pièce que vous.

Un prototype prometteur

Cependant, comme Meta le souligne à juste titre, le plus impressionnant à propos du prototype Orion est sa capacité à tromper l’œil. Ce qui peut sembler être une paire de lunettes normale peut se transformer en l’une des technologies AR les plus avancées au monde.

De plus, elles seront soutenues par Meta AI, qui sera là pour vous aider à chaque étape. Une sorte d’IA toujours active.

Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un produit prêt pour le consommateur, Meta assure « qu’il ne s’agit pas d’un prototype de recherche » et que :

C’est l’un des prototypes de produits les plus aboutis que nous n’ayons jamais développés, et il est vraiment représentatif de quelque chose qui pourrait être commercialisé.

Un avenir prometteur pour l’AR

Meta explique qu’ils ne voulaient pas précipiter le processus et prendre leur temps avec le produit, en se concentrant d’abord sur le développement interne. Ils ont déjà une liste de choses à faire pour faire avancer le prototype. De l’amélioration de la qualité de l’affichage AR et de la netteté des visuels à la réduction de la taille et du prix, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Les lunettes connectées Meta Orion sont « un aperçu des possibilités à notre portée aujourd’hui », et c’est une perspective enthousiasmante. Étant donné la fatigue causée par le Vision Pro en raison de son encombrement et de ses batteries filaires, il est encourageant de voir un produit qui pourrait résoudre ces problèmes sans compromettre la qualité.

Espérons que Meta ira jusqu’au bout, car cela pourrait changer la donne !