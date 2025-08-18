OpenAI a annoncé vendredi soir une mise à jour de son modèle GPT-5, récemment lancé, afin de le rendre plus chaleureux et accueillant. Cette décision fait suite à des retours d’utilisateurs déçus par la version initiale, jugée trop froide et impersonnelle par rapport au populaire GPT-4o.

Le PDG Sam Altman a reconnu que le lancement de GPT-5 a été « un peu plus chaotique que prévu », notamment en raison d’un ressenti négatif de certains utilisateurs. Beaucoup disaient préférer la personnalité et le ton plus engageant de GPT-4o. « GPT-5 était très factuel et direct », a expliqué Nick Turley, VP chez OpenAI.

OpenAI précise que les modifications sont subtiles, mais significatives :

Ton plus chaleureux, sans flatterie excessive

Expressions naturelles comme « Bonne question » ou « Bon début »

Aucune hausse de sycophance (complaisance excessive) par rapport à la version précédente

Ces ajustements visent à améliorer l’expérience utilisateur sans nuire à la clarté des réponses.

Et après GPT-5 ?

Lors d’un dîner avec la presse cette semaine, les cadres d’OpenAI ont tenté de détourner l’attention du lancement « bancal » pour se concentrer sur l’avenir. Aucune annonce majeure sur GPT-6 ou les prochaines fonctionnalités, mais la personnalité des IA semble être désormais au cœur de la stratégie produit.

Cette mise à jour montre qu’OpenAI prend en compte les retours utilisateurs et ajuste en conséquence ses choix de conception. Avec GPT-5, la firme cherche l’équilibre délicat entre performance, précision et expérience conversationnelle plus humaine. Reste à voir si ces ajustements suffiront à reconquérir les adeptes de GPT-4o.