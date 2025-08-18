OpenAI modifie GPT-5 pour une personnalité plus chaleureuse et engageante

OpenAI a annoncé vendredi soir une mise à jour de son modèle GPT-5, récemment lancé, afin de le rendre plus chaleureux et accueillant. Cette décision fait suite à des retours d’utilisateurs déçus par la version initiale, jugée trop froide et impersonnelle par rapport au populaire GPT-4o.
Le PDG Sam Altman a reconnu que le lancement de GPT-5 a été « un peu plus chaotique que prévu », notamment en raison d’un ressenti négatif de certains utilisateurs. Beaucoup disaient préférer la personnalité et le ton plus engageant de GPT-4o. « GPT-5 était très factuel et direct », a expliqué Nick Turley, VP chez OpenAI.
OpenAI précise que les modifications sont subtiles, mais significatives :
- Ton plus chaleureux, sans flatterie excessive
- Expressions naturelles comme « Bonne question » ou « Bon début »
- Aucune hausse de sycophance (complaisance excessive) par rapport à la version précédente
Ces ajustements visent à améliorer l’expérience utilisateur sans nuire à la clarté des réponses.
We’re making GPT-5 warmer and friendlier based on feedback that it felt too formal before. Changes are subtle, but ChatGPT should feel more approachable now.
You’ll notice small, genuine touches like “Good question” or “Great start,” not flattery. Internal tests show no rise in…
— OpenAI (@OpenAI) August 15, 2025
Et après GPT-5 ?
Lors d’un dîner avec la presse cette semaine, les cadres d’OpenAI ont tenté de détourner l’attention du lancement « bancal » pour se concentrer sur l’avenir. Aucune annonce majeure sur GPT-6 ou les prochaines fonctionnalités, mais la personnalité des IA semble être désormais au cœur de la stratégie produit.
Cette mise à jour montre qu’OpenAI prend en compte les retours utilisateurs et ajuste en conséquence ses choix de conception. Avec GPT-5, la firme cherche l’équilibre délicat entre performance, précision et expérience conversationnelle plus humaine. Reste à voir si ces ajustements suffiront à reconquérir les adeptes de GPT-4o.