John Ternus n’est pas encore officiellement CEO d’Apple, mais il imprime déjà son style. Lors d’un récent échange interne, le futur patron d’Apple a présenté sa vision de l’intelligence artificielle : non pas comme une mode à suivre, mais comme un levier pour transformer à la fois les produits, les services et la manière même dont Apple les conçoit.

Une IA au service de l’expérience, pas du spectacle

Selon Mark Gurman, John Ternus distingue deux grands usages de l’IA : aider les employés et les clients, puis améliorer en profondeur les produits et services Apple.

Le message est clair : la marque ne veut pas « faire de l’IA » pour cocher une case, mais l’intégrer là où elle peut créer une expérience réellement utile. Cette prudence résonne avec les attentes autour d’Apple Intelligence et de Siri, deux chantiers devenus sensibles pour Cupertino. Ternus semble vouloir éviter les démonstrations brillantes, mais fragiles, au profit d’une IA plus discrète, mieux intégrée, plus fidèle à l’ADN Apple.

Le retour de la science-fiction dans le produit

La phrase la plus forte de Ternus tient presque du manifeste : l’IA permettrait désormais de réaliser des choses qui relevaient autrefois de la science-fiction. Pour un dirigeant issu du hardware, cette idée est essentielle. Elle suggère que l’IA ne sera pas seulement une couche logicielle, mais un moteur pour repenser les objets eux-mêmes.

AirPods plus intelligents, lunettes connectées, interfaces domestiques, iPhone pliable : Apple prépare une feuille de route très dense pour les prochaines années, avec John Ternus officiellement appelé à succéder à Tim Cook le 1er septembre 2026.

Une Apple plus ingénieure que gestionnaire

L’arrivée de Ternus marque aussi un changement de tempérament. Tim Cook a bâti une Apple d’exécution, de chaîne logistique, de services et de marges records. Ternus pourrait incarner une Apple plus expérimentale, davantage centrée sur l’objet, l’usage et la prise de risque maîtrisée.

Le défi sera immense : transformer l’IA en produit Apple, pas en simple argument marketing. C’est là que se jouera la crédibilité de cette nouvelle ère.

Apple entre dans une phase où l’innovation ne pourra plus se contenter d’être plus rapide, plus fine ou plus lumineuse. Elle devra redevenir surprenante.