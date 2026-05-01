C’est une petite révolution pour les anciens utilisateurs Windows passés sur Mac. Notepad++ dispose désormais d’un portage natif pour macOS, gratuit, open source et compatible Apple Silicon comme Intel, sans Wine, CrossOver ni couche d’émulation.

Un portage natif, mais non officiel

Cette version Mac reprend l’essentiel de l’expérience Notepad++ : coloration syntaxique, onglets, macros, plugins, édition en vue scindée et moteur Scintilla. L’interface a été adaptée avec des composants Cocoa pour mieux s’intégrer à macOS.

Mais, il faut noter un point important : ce n’est pas une version officielle de Don Ho, le créateur historique de Notepad++. Le projet est maintenu par Andrey Letov et la communauté open source, sous licence GNU GPL v3.

Sur Mac, TextEdit reste rapide mais limité. BBEdit et Sublime Text sont puissants, mais avec des modèles payants ou plus orientés développeurs avancés. Notepad++ pour Mac arrive donc avec une promesse simple : offrir un éditeur léger, familier et sans abonnement.

Le seul vrai bémol concerne les plugins. Tous les modules Windows ne sont pas encore disponibles sur macOS, même si le catalogue progresse régulièrement.

Un symbole pour les switchers Windows-Mac

L’arrivée de Notepad++ sur macOS dépasse le simple outil texte. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’était l’une des dernières habitudes Windows difficiles à remplacer proprement sur Mac.

Avec ce portage, macOS gagne un éditeur culte, minimaliste mais capable, pensé pour écrire, coder, comparer et modifier vite — sans transformer chaque note en projet logiciel.