CES 2025 : Xreal One Pro, réalité augmentée améliorée et champ de vision élargi

Après le succès des Xreal One, rapidement en rupture de stock grâce à leur puce maison X1 d’ordinateur spatial, Xreal poursuit son aventure dans la réalité augmentée avec le lancement des Xreal One Pro. Dévoilées lors du CES 2025, ces nouvelles lunettes AR apportent des améliorations notables, offrant une expérience plus immersive et des performances supérieures.

La principale évolution des Xreal One Pro est leur champ de vision élargi :

57 degrés de champ de vision (FoV), contre 50 degrés pour les Xreal One.

Un écran spatial virtuel atteignant jusqu’à 171 pouces, surpassant les 147 pouces du modèle précédent.

Le nouvel écran Sony Micro-OLED de 0,55 pouce est plus petit que celui des Xreal One (0,68 pouce), mais grâce à des prismes internes plus plats, le champ de vision est optimisé. De plus, l’écran est maintenant 100 nits plus lumineux, offrant une meilleure visibilité dans diverses conditions d’éclairage.

Les Xreal One Pro introduisent une correction IPD (distance inter-pupillaire) matérielle, une amélioration significative par rapport à la correction logicielle des Xreal One.

Deux plages d’IPD sont disponibles : 57-66 mm et 66-75 mm. Cela permet d’ajuster précisément les lunettes en fonction des utilisateurs, réduisant les distorsions ou les bords coupés.

Nouveaux usages grâce au module caméra

Les Xreal One Pro incluent un module caméra, permettant aux lunettes de capturer l’environnement. Bien que les détails soient encore limités, il est probable que Xreal utilise l’IA pour fournir des informations contextuelles ou des réponses à des questions sur les objets environnants. Cette fonctionnalité pourrait ouvrir de nouvelles possibilités en termes de réalité augmentée interactive.

Les Xreal One Pro sont trois grammes plus légères, mais elles conservent le même design global. Ce gain de poids, bien que minime, améliore légèrement le confort pour une utilisation prolongée.

Côté performances, les lunettes embarquent toujours la puce X1, qui permet un traitement 3DoF (trois degrés de liberté) directement dans les lunettes. Contrairement aux modèles précédents (Xreal Air, Air2), qui dépendaient de dispositifs externes comme les Xreal Beam, les One Pro offrent une configuration autonome avec une latence ultra-faible de 3 ms, contre 12 ms pour des appareils concurrents comme le Vision Pro d’Apple.

Prix et disponibilité

Les Xreal One Pro sont proposées en précommande au prix de 649 euros, soit 100 euros de plus que les Xreal One. Les livraisons débuteront en mars 2025.

Avec un champ de vision élargi, une correction IPD matérielle, un écran plus lumineux et des fonctionnalités améliorées, comme le module caméra, les Xreal One Pro justifient largement leur coût supplémentaire par rapport au précédent modèle. Elles s’adressent à ceux qui recherchent une expérience de réalité augmentée immersive et autonome, sans les inconvénients des dispositifs externes.