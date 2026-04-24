Meta s’apprête à réduire fortement ses effectifs. Selon Bloomberg, Meta prévoit de supprimer environ 10 % de ses salariés, soit près de 8 000 postes, à partir du 20 mai 2026.

En parallèle, l’entreprise ne pourvoira pas environ 6 000 postes ouverts.

Dans un mémo interne, Janelle Gale, Directrice des ressources humaines de Meta, explique que ces coupes visent à rendre l’entreprise plus efficace et à compenser d’autres investissements. Le mot « IA » n’est pas toujours frontalement cité dans le message, mais le contexte est clair : Meta augmente massivement ses dépenses en infrastructures, talents et datacenters pour rester dans la course face à OpenAI, Google et Anthropic.

Meta : Une nouvelle phase après le « year of efficiency »

Cette vague rappelle la grande purge de 2022-2023, lorsque Meta avait supprimé environ 21 000 emplois dans le cadre de « l’année d’efficacité ». Cette fois, la logique est différente : il ne s’agit plus seulement de corriger les excès post-Covid, mais de financer une transformation plus profonde autour de l’IA.

Reuters rapporte même que d’autres coupes pourraient suivre au second semestre 2026.

Meta reste pourtant extrêmement rentable. C’est ce qui rend la décision plus révélatrice encore : les géants de la tech ne licencient plus seulement parce qu’ils vont mal, mais parce qu’ils veulent réallouer leurs ressources vers des paris technologiques de plus en plus coûteux.

L’ombre du métavers et le poids de l’IA

Meta paie encore l’héritage financier de ses ambitions dans le métaverse, tout en devant désormais investir massivement dans l’intelligence artificielle. La société prévoit des dépenses d’investissement de 115 à 135 milliards de dollars en 2026, principalement pour soutenir ses efforts IA et ses infrastructures.

Le lancement récent de produits comme Muse Spark montre que Meta veut accélérer sur l’IA générative. Mais cette accélération a un prix : moins de recrutements, moins d’équipes, davantage d’automatisation et une organisation plus serrée.

Meta choisit la machine avant l’échelle humaine

Cette annonce marque un tournant froid, mais cohérent. Meta veut rester l’un des grands gagnants de l’IA, et, pour cela, l’entreprise semble prête à réduire sa masse salariale tout en augmentant ses dépenses en calcul, modèles et infrastructures.

Le paradoxe est brutal : l’IA est vendue comme un moteur de productivité, mais elle devient aussi l’argument qui justifie une nouvelle vague de suppressions d’emplois dans la tech. Chez Meta, l’efficacité n’est plus seulement une discipline financière. C’est désormais une condition pour financer la prochaine guerre technologique.