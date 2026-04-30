Amazon ne veut plus seulement vendre de la publicité autour des podcasts. Le groupe veut transformer les émissions en véritables écosystèmes marchands. Selon le New York Times, l’entreprise a profondément restructuré Wondery ces derniers mois, après plus de 100 suppressions de postes et une réorganisation majeure de son activité audio.

Wondery survit, mais change de rôle

Officiellement, Wondery n’a pas disparu. Mais, son modèle historique — celui du studio de podcasts narratifs premium — a été largement démantelé. Les podcasts audio seuls passent désormais sous la bannière Audible, tandis qu’une nouvelle entité, Creator Services, se concentre sur les célébrités et les formats vidéo.

Ce virage suit une tendance lourde : le podcast n’est plus seulement un fichier audio, mais une marque personnelle, déclinable en vidéo, en merchandising, en contenus dérivés et en shopping.

Le cas Kelce : du podcast au « clubhouse »

L’exemple le plus parlant est New Heights, le podcast de Jason et Travis Kelce. Amazon veut bâtir autour de l’émission un univers complet, avec une boutique dédiée, du merchandising, des contenus vidéo et des recommandations produits pour les fans. Le groupe parle d’une stratégie où contenu et commerce se nourrissent mutuellement.

Une stratégie très Amazon

Ce repositionnement dit beaucoup de la vision d’Amazon. Là où Spotify a longtemps misé sur l’exclusivité audio, Amazon voit le podcast comme une porte d’entrée vers son écosystème : Prime Video, Audible, boutique en ligne, publicité, produits dérivés.

C’est moins romantique que l’âge d’or du podcast narratif, mais beaucoup plus cohérent avec l’ADN d’Amazon. Le contenu n’est plus une destination. Il devient un moteur de conversion.