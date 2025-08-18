Google Pixel 10 Pro Fold : fiche technique complète, design, autonomie et date de sortie

Google s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones Pixel 10 le 20 août, et le Pixel 10 Pro Fold pourrait bien être la star de l’événement.

Grâce à une fuite complète signée Roland Quandt (WinFuture), on connaît désormais toutes les spécifications techniques de ce futur modèle pliant — et il a de quoi séduire les fans du genre.

Pixel 10 Pro Fold: Des caractéristiques haut de gamme… et quelques ajustements bienvenus

Le Pixel 10 Pro Fold reprendra une formule éprouvée tout en intégrant des améliorations clés : une batterie plus grande, une résistance à l’eau et à la poussière IP68, et un écran encore plus lumineux.

Voici les éléments majeurs à retenir :

Écran interne pliable OLED de 8 pouces, définition 2152 x 2076, 120 Hz, luminosité jusqu’à 3000 nits

Écran externe OLED de 6,4 pouces, résolution 2364 x 1080, également à 120 Hz et 3000 nits

Processeur Tensor G5 avec puce de sécurité Titan M2

Jusqu’à 16 Go de RAM, stockage UFS 4.0 en versions 256 Go, 512 Go ou 1 To

Système Android 16 avec 7 ans de mises à jour garanties

Batterie de 5 015 mAh, autonomie annoncée jusqu’à 72 h en mode économie d’énergie

Charge rapide 30W filaire et 15W sans fil

Triple capteur photo arrière : 48 MP principal, 10,5 MP ultra grand-angle, et 10,8 MP téléobjectif avec zoom optique x10

Caméras frontale et externe de 10 MP

Indice IP68 (eau et poussière)

Poids de 258 g, dimensions : 5,2 mm ouvert/10,8 mm fermé

Deux coloris : Moonstone et Jade

Fonctions IA : Gemini Nano, Gemini Live, Call Assist, Circle to Search

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, haut-parleurs stéréo, 3 micros, capteur d’empreintes latéral

Plus de robustesse et d’endurance, sans révolution du design

Comparé au Pixel 9 Pro Fold, les changements sont subtils, mais pertinents. Le design reste très similaire, mais le Pixel 10 Pro Fold gagne en autonomie (+365 mAh) et franchit un cap avec son indice IP68, une première pour un pliable de Google. C’est aussi mieux que le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, qui reste limité à une certification IPX8 (protégé contre l’eau, mais pas la poussière).

Le zoom optique 10x et l’amélioration de la luminosité des écrans renforcent également son positionnement premium, même si la base technique des capteurs photo ne change pas.

Lancement imminent… mais disponibilité en octobre

Malgré une présentation prévue le 20 août, la sortie effective du Pixel 10 Pro Fold serait fixée au 9 octobre, selon plusieurs sources fiables. Google semble vouloir prendre le temps de peaufiner son appareil pliable, ce qui est logique vu la concurrence féroce sur ce segment.

Sans bouleverser les standards du pliable, le Pixel 10 Pro Fold propose un équilibre intelligent entre performance, design et fiabilité. Sa batterie plus grande, sa résistance renforcée et ses promesses logicielles à long terme pourraient en faire le meilleur pliable de 2025 pour beaucoup d’utilisateurs, surtout ceux qui recherchent une alternative Android complète face aux Galaxy Fold ou autres modèles chinois.