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Redmi K100 : prix en forte hausse, Snapdragon haut de gamme et lancement attendu

Redmi K100 : prix en forte hausse, Snapdragon haut de gamme et lancement attendu

Redmi préparerait une hausse de prix majeure pour sa prochaine série Redmi K100. Selon Digital Chat Station, le Redmi K100 pourrait démarrer autour de 4 000 yuans, tandis que le K100 Pro Max grimperait vers 5 000 yuans, poussé par les nouvelles puces Snapdragon haut de gamme.

Un Redmi K100 beaucoup plus cher que le K90

Le Redmi K100 serait équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, soit une puce flagship de génération précédente, mais encore très haut placée. Son prix de départ pourrait atteindre environ 4 000 yuans, soit près de 500 euros, probablement pour une version 12 Go + 256 Go.

À titre de comparaison, le Redmi K90 avait été lancé à 2 599 yuans (325 euros) dans une configuration similaire. Si la fuite se confirme, la hausse approcherait donc 54 %.

Le Pro Max pousserait Redmi vers le premium

Le Redmi K100 Pro Max irait encore plus loin. Il serait attendu autour de 5 000 yuans (630 euros), avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, possiblement gravée en 2 nm, et une configuration photo ambitieuse incluant un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un périscope de 50 mégapixels.

Cette inflation reflète une tendance plus large : les prochains flagships Android chinois pourraient tous subir la hausse des coûts liés aux nouvelles puces haut de gamme, notamment chez OnePlus, iQOO et Redmi.

Redmi change de catégorie

Historiquement, la série K incarnait le rapport performances/prix agressif de Xiaomi. Avec la K100, Redmi semble glisser vers un segment plus premium, quitte à se rapprocher des tarifs de marques autrefois mieux installées dans le haut de gamme.

La série devrait rester réservée à la Chine, mais des versions rebadgées pourraient arriver à l’international sous les noms Poco F9 Pro et Poco F9 Ultra début 2027.

Si ces prix se confirment, Redmi ne vendra plus seulement la puissance au meilleur tarif. Il devra désormais justifier une vraie expérience flagship.