Google remplace progressivement Google Assistant par Gemini dans les voitures équipées de Google intégré. L’objectif : rendre les commandes vocales moins rigides, plus conversationnelles et surtout plus utiles au volant.

Une voiture qui comprend mieux les demandes réelles

Avec Gemini, il ne sera plus nécessaire de formuler des commandes mécaniques. On pourra demander un restaurant « calme, avec terrasse et de bons avis », puis affiner avec le stationnement, les options végétariennes ou le temps de trajet. Gemini s’appuiera sur Google Maps et les données en temps réel pour proposer des réponses plus pertinentes.

La navigation devient aussi plus contextuelle : poser une question sur un lieu croisé, signaler un accident ou ajuster un itinéraire pourra se faire dans une conversation continue, sans repartir de zéro.

Un assistant qui connaît aussi votre voiture

L’autre promesse importante concerne les informations liées au véhicule. Gemini pourra s’appuyer sur les manuels constructeurs pour expliquer un réglage, préparer la voiture pour un lavage automatique ou répondre à des questions pratiques. Pour les véhicules électriques, l’assistant pourra aussi aider sur l’autonomie, les bornes de recharge et les arrêts possibles.

Un déploiement progressif, pas réservé aux voitures neuves

Gemini commence à arriver en anglais aux États-Unis, avec d’autres langues et régions prévues ensuite. Les voitures déjà équipées de Google intégré pourront aussi recevoir la mise à jour. GM annonce, par exemple, un déploiement sur environ 4 millions de véhicules Cadillac, Chevrolet, Buick et GMC de 2022 ou plus récents.

Ce changement dépasse la simple commande vocale. Google veut transformer la voiture en espace logiciel évolutif, où l’assistant comprend le trajet, le contexte, les messages et le véhicule lui-même.

Le volant ne disparaît pas. Mais l’écran, lui, pourrait enfin devenir moins nécessaire.