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Xiaomi 17T Pro : Dimensity 9500, 12 Go de RAM et batterie 7 000 mAh en fuite

Xiaomi 17T Pro : Dimensity 9500, 12 Go de RAM et batterie 7 000 mAh en fuite

Le Xiaomi 17T Pro commence à sortir de l’ombre. Repéré dans Geekbench AI sous la référence globale 2602EPTC0G, le smartphone confirme une orientation claire : proposer des performances de flagship, mais dans une gamme traditionnellement plus agressive en prix.

Un Dimensity 9500 pour viser le très haut de gamme

Selon le listing Geekbench AI, le Xiaomi 17T Pro embarquerait la puce MediaTek Dimensity 9500, accompagnée de 12 Go de RAM. Ce SoC gravé en 3 nm repose sur une architecture « all big-core », avec un cœur principal cadencé à 4,21 GHz, épaulé par d’autres cœurs haute performance et efficacité.

Côté IA, le smartphone obtient 974 points en précision simple, 1 171 en demi-précision et 1 334 en quantifié. Des scores qui ne résument pas toute l’expérience, mais qui suggèrent une vraie capacité à gérer des tâches d’IA directement sur l’appareil.

La batterie comme principal argument

Les premières fuites évoquent une batterie pouvant approcher les 7 000 mAh, avec une charge filaire 100 W. Ce serait un bond important face au Xiaomi 15T Pro, équipé d’une batterie de 5 500 mAh.

Xiaomi semble donc déplacer le centre de gravité de sa série T : moins de rupture côté photo, mais davantage d’autonomie, d’efficacité et de puissance durable.

Un lancement plus tôt que prévu ?

La série Xiaomi 17T pourrait arriver dès mai 2026, bien avant le calendrier habituel de septembre. Plusieurs certifications, dont l’IMDA à Singapour, renforcent l’idée d’un lancement global en préparation.

Si cette fenêtre se confirme, le Xiaomi 17T Pro pourrait devenir l’un des premiers grands « flagship killers » de l’année : un smartphone pensé pour ceux qui veulent la puissance d’un haut de gamme, sans forcément payer le tarif d’un modèle Ultra.