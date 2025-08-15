Insta360 Go Ultra : design carré et vidéo 4K/60fps pour la nouvelle mini action cam

Ce n’est pas encore officiel, mais les premières images et spécifications qui ont fuité lèvent déjà le voile sur la prochaine caméra ultra-compacte de Insta360, la Insta360 Go Ultra.

Selon les clichés partagés par le leaker réputé Roland Quandt, la Insta360 Go Ultra adoptera un nouveau design carré, rompant avec la forme allongée des modèles précédents, et abandonnera la logique de nommage « Go 4 » au profit d’un nom plus évocateur : Insta 360 Go Ultra.

Insta 360 Go Ultra: Un design compact… mais plus massif

La Insta360 Go Ultra mesurerait environ 30 mm de côté et placerait son objectif dans un coin, un choix qui tranche avec le design centré de la Insta Go 3 ou de la Go 2.

Côté poids, on passerait à 53 grammes, soit sensiblement plus lourd que la Go 3 (35,5 g) ou la Go 2 (26,5 g). Ce gain de masse s’explique notamment par l’intégration d’un nouveau capteur 1/1,28 pouce et de composants internes plus puissants.

La Insta360 Go Ultra proposera un bond technologique important avec :

Une captation vidéo en 4K à 60 fps , soit deux fois plus fluide que la Go 3S sortie l’an dernier.

, soit deux fois plus fluide que la Go 3S sortie l’an dernier. Un mode HDR actif (Active HDR) disponible en 4K/30fps, pour des couleurs plus vives et un meilleur rendu des contrastes.

La stabilisation avancée et le verrouillage d’horizon, afin de garantir des séquences fluides et parfaitement droites, même dans les conditions les plus dynamiques.

Un Action Pod revisité

Comme ses prédécesseurs, la Insta360 Go Ultra pourra s’insérer dans un dock « Action Pod » repensé, équipé cette fois d’un écran rabattable pour la prévisualisation en direct. Ce dock servira également de télécommande sans fil et augmentera l’autonomie de la caméra, même si Insta360 n’a pas encore communiqué les chiffres exacts de batterie.

Historiquement, les modèles Insta360 Go sortent au printemps ou au début de l’été. Pourtant, aucune fuite n’indique pour l’instant une date de lancement précise pour la Go Ultra. Une chose est sûre : avec son format mini, ses nouvelles capacités 4K/60fps et son design entièrement revu, elle pourrait bien séduire les créateurs de contenu à la recherche d’une action cam discrète mais puissante.