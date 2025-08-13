Accueil » Snapdragon 8 Elite 2 vs Dimensity 9500 : la bataille des puces Android 3 nm débutera en septembre

Le mois de septembre s’annonce particulièrement chaud pour le marché des processeurs mobiles haut de gamme. Qualcomm et MediaTek vont lancer, à un jour d’intervalle, leurs nouvelles puces phares destinées aux smartphones Android de 2025.

Qualcomm a déjà confirmé que le Snapdragon 8 Elite 2 sera présenté lors du Snapdragon Summit, le 23 septembre.

De son côté, le célèbre leaker Digital Chat Station affirme que MediaTek lèvera le voile sur le Dimensity 9500 le 22 septembre, soit juste 24 heures avant son rival.

Deux approches différentes, mais la même gravure 3 nm

Les deux SoC seront gravés par TSMC avec son dernier processus 3 nm, offrant à la fois plus de puissance et une meilleure efficacité énergétique.

Cependant, leurs architectures diffèrent nettement :

Dimensity 9500 : configuration ARM standard avec quatre Cortex-X930 (dont trois à fréquence réduite) et quatre Cortex-A730.

Snapdragon 8 Elite 2: cœurs Oryon personnalisés par Qualcomm pour un meilleur contrôle des performances et de l’optimisation.

Selon les fuites, le Dimensity 9500 atteindrait 4,00 GHz sur ses cœurs les plus rapides, soit plus que le Dimensity 9400 de l’an dernier, mais moins que les 4,74 GHz supposés du Snapdragon 8 Elite 2. Côté GPU, MediaTek conserverait un Mali-G1 Ultra à 12 cœurs, tandis que Qualcomm devrait proposer une solution graphique maison basée sur l’architecture Adreno.

Benchmarks préliminaires (Geekbench 6) :

Dimensity 9500 : environ 3 900 points en single-core et plus de 11 000 points en multi-core.

Snapdragon 8 Elite 2: chiffres définitifs encore inconnus, mais les prototypes testés dans un Galaxy S26 Edge montraient déjà un net avantage en single-core.

Un atout majeur pour MediaTek : l’ARM SME

Une nouveauté clé du Dimensity 9500 pourrait être la prise en charge de l’ARM Scalable Matrix Extension (SME). Cette technologie, destinée aux calculs lourds, pourrait booster les performances multicœurs et rendre la puce plus compétitive sur les tâches IA, le traitement photo/vidéo et les applications scientifiques.

Dès la présentation des puces, les constructeurs Android devraient rapidement dévoiler leurs nouveaux modèles haut de gamme. On sait déjà que la série Xiaomi 16, équipée du Snapdragon 8 Elite 2, pourrait être annoncée avant la fin septembre. Du côté de MediaTek, aucun partenariat de lancement exclusif n’a encore été confirmé, mais on peut s’attendre à voir le Dimensity 9500 dans des flagships de marques chinoises comme Vivo, Oppo ou Honor.

La rivalité Snapdragon 8 Elite 2 vs Dimensity 9500 s’annonce intense.

Qualcomm garde l’avantage en fréquence maximale et sur ses cœurs personnalisés.

MediaTek mise sur l’efficacité et le calcul matriciel avancé avec SME.

Rendez-vous les 22 et 23 septembre pour savoir laquelle de ces puces dominera la génération 2025 des smartphones Android.