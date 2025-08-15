Realme Neo 8 : écran 1.5K, batterie 8 000 mAh et processeur haut de gamme à l’étude

Après avoir lancé le Realme Neo 7 en décembre 2024 avec un Dimensity 9300+ et une batterie massive de 7 000 mAh, Realme préparerait déjà son successeur. Le Realme Neo 8 pourrait arriver dès décembre 2025, et une fuite signée Digital Chat Station sur Weibo dévoile déjà une grande partie de sa fiche technique.

Selon la fuite, le Realme Neo 8 adoptera une dalle LTPS OLED avec résolution 1.5K et capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Un changement notable par rapport au Neo 7, qui utilisait un écran LTPO avec capteur optique. Le passage à l’ultrasonique devrait offrir un déverrouillage plus rapide et plus précis, même avec les doigts humides.

Actuellement, deux options seraient testées en interne :

Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) — attendu en septembre 2025, aux côtés du Snapdragon 8 Elite 2, et pressenti aussi sur le Redmi K90.

MediaTek Dimensity 9500e — version améliorée du Dimensity 9400+.

Le choix final dépendra des performances obtenues en phase de test.

Une batterie record de 8 000 mAh

La fuite indique une capacité proche de 8 000 mAh, un chiffre exceptionnel pour un smartphone haut de gamme. Si cela se confirme, le Realme Neo 8 deviendrait l’un des champions de l’autonomie, surpassant même le Neo 7 et sa batterie de 7 000 mAh.

En parallèle, Realme travaillerait sur une version Neo 8 SE équipée du Dimensity 8500, avec une sortie probable en janvier 2026. Cette variante viserait un segment plus abordable, tout en conservant une fiche technique solide.

Avec un écran haute résolution, un capteur ultrasonique, une énorme batterie et un SoC haut de gamme, le Realme Neo 8 se positionnerait face à des modèles comme le Redmi K90 ou les prochains iQOO et OnePlus Neo. Si Realme parvient à maintenir un tarif agressif, ce modèle pourrait séduire autant les gamers mobiles que les gros consommateurs de contenu.