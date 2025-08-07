Galaxy S26 : Samsung réorganise sa gamme premium avec la disparition du modèle Plus

Alors que le Galaxy S25 vient tout juste de souffler sa première bougie, Samsung s’apprête à bouleverser l’architecture de sa gamme Galaxy S26 en 2026.

Selon plusieurs sources concordantes relayées notamment par ETNews, le leader mondial du smartphone envisage de réduire sa gamme haut de gamme à trois modèles, avec un changement d’appellation inattendu… et l’abandon pur et simple d’un modèle emblématique.

Du changement dans l’air : le Galaxy S26 Edge prend le relais

Jusqu’à présent, la trilogie Galaxy S classique se déclinait en trois modèles : Galaxy S, Galaxy S Plus et Galaxy S Ultra. Mais en 2026, le Galaxy S26 Edge devrait remplacer à la fois le modèle Plus et, dans une certaine mesure, le modèle de base, selon les dernières fuites.

Après un lancement discret du Galaxy S25 Edge — d’abord présenté comme un modèle « expérimental » — Samsung semble satisfait des ventes finales, notamment boostées par des remises agressives dans des marchés clés comme les États-Unis. Ce smartphone ultra-fin, doté d’un Snapdragon 8 Elite et de matériaux haut de gamme, aurait finalement su séduire un public plus large que prévu.

Fort de ce succès, Samsung prépare donc une montée en puissance du Galaxy S26 Edge, qui sera cette fois lancé simultanément avec les modèles S26 et S26 Ultra, contrairement au S25 Edge qui avait eu droit à un lancement décalé.

Vers une refonte complète : adieu Galaxy S Plus ?

Le grand absent de cette future gamme serait donc le Galaxy S26 Plus. Ce modèle intermédiaire n’a jamais véritablement trouvé sa place, ni auprès des amateurs de compacité ni des amateurs d’ultra haut de gamme. En Corée du Sud, par exemple, le Galaxy S25 Plus n’a représenté que 22 % des précommandes, contre 26 % pour le modèle standard. Des chiffres qui auraient convaincu Samsung de supprimer cette déclinaison trop peu différenciante.

La marque miserait désormais sur une stratégie à trois modèles : Galaxy S26, S26 Edge et S26 Ultra, le Edge prenant le relais du Plus avec un positionnement premium, mais plus fin et élégant.

Et le Galaxy S26 Pro dans tout ça ?

Certains bruits de couloir évoquent également un changement de nom pour le modèle de base, qui pourrait être renommé Galaxy S26 Pro. Toutefois, les informations à ce sujet restent floues. Aucune amélioration matérielle majeure n’a pour l’instant été évoquée pour justifier ce changement d’identité.

Il est donc possible que le Galaxy S26 conserve finalement son nom, et que l’idée du modèle “Pro” ne soit qu’une piste parmi d’autres. Samsung semble surtout vouloir clarifier son offre et renforcer l’attrait de ses deux extrêmes : le modèle Ultra pour les amateurs de photo et de performance, et le modèle Edge pour les utilisateurs à la recherche d’un design raffiné et d’une grande autonomie.

Le Galaxy S26 Ultra toujours au sommet

De son côté, le Galaxy S26 Ultra devrait poursuivre sur sa lancée avec un succès commercial quasi assuré. Des fuites évoquent déjà une évolution majeure côté photo, notamment avec un nouveau capteur principal plus lumineux et plus performant. Quant à la batterie, elle pourrait enfin dépasser les 5 000 mAh si les rumeurs se confirment — une première dans l’histoire des Ultra.

Un pari risqué, mais audacieux

Avec cette refonte stratégique de la gamme Galaxy S, Samsung cherche à moderniser son offre et à mieux segmenter ses modèles premium. En misant sur un Galaxy S26 Edge plus abouti, et en supprimant le modèle Plus devenu redondant, la marque espère séduire un public plus large tout en réduisant les coûts de production.

Reste à savoir si ce pari audacieux portera ses fruits. Les fans nostalgiques du modèle Plus risquent de rester sur leur faim, mais ceux en quête de nouveautés pourraient bien trouver leur bonheur dans cette nouvelle formule à trois volets.