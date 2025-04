Gemini 2.5 Pro booste Deep Research : Google veut révolutionner la recherche documentaire !

Depuis la nomination de Josh Woodward à la tête de l’équipe Gemini, Google multiplie les initiatives pour positionner sa suite d’IA comme une référence dans les usages avancés, notamment dans la recherche documentaire.

Le modèle Gemini 2.5 Pro, très salué pour ses capacités de raisonnement et sa connaissance du monde, alimente désormais l’agent Deep Research de Gemini, mais avec une subtilité importante : seuls les abonnés Gemini Advanced peuvent en profiter pleinement.

Gemini 2.5 Pro : le moteur derrière un agent de recherche nouvelle génération

Lancé récemment, le modèle Gemini 2.5 Pro représente la version la plus évoluée de l’IA générative de Google. Il offre des réponses plus précises, mieux contextualisées et beaucoup plus riches en informations actuelles. Désormais, ce modèle est intégré à l’agent Deep Research, qui permet d’explorer en profondeur un sujet donné avec des résultats étoffés, structurés et documentés.

Cependant, les utilisateurs de la version gratuite de Gemini n’ont accès qu’à une version limitée de cet outil. Dans leur cas, Deep Research s’appuie sur Gemini 2.0 Flash Thinking, un modèle plus léger et moins performant, bien qu’il reste raisonnablement efficace pour les recherches basiques.

Des résultats préférés à ceux de ChatGPT

Selon Google, les évaluateurs humains ont préféré Deep Research de Gemini à celui de ChatGPT dans plus de deux cas sur trois. Même des tests indépendants menés sur la version précédente (2.0 Flash Thinking) soulignaient la pertinence des résultats de Gemini, en particulier sa capacité à inclure des informations d’actualité dans ses analyses.

Avec le passage à Gemini 2.5 Pro pour les abonnés Advanced, la qualité des résultats générés est encore montée d’un cran, positionnant Deep Research comme un véritable outil de recherche assistée par IA.

Une limite persistante : l’impossibilité d’uploader des fichiers

Malgré ces progrès, une fonctionnalité cruciale fait toujours défaut : l’import de fichiers. Là où ChatGPT permet de télécharger des PDF ou des articles scientifiques payants pour alimenter l’agent de recherche, Gemini n’autorise toujours pas cette option.

Cela limite la capacité de Deep Research à intégrer des contenus exclusifs ou non indexés sur le Web, un manque que Google devra combler s’il souhaite rivaliser pleinement avec la concurrence.

Podcasts générés par IA : Deep Research passe à l’audio

Autre nouveauté notable : les utilisateurs peuvent désormais générer des résumés audio (Audio Overviews) à partir de leurs rapports Deep Research. Une fonctionnalité déjà popularisée via NotebookLM, qui permet de transformer des documents en podcasts intelligents, directement exploitables en mobilité ou pour une écoute passive.

L’intégration de Gemini 2.5 Pro à Deep Research confirme les ambitions de Google dans l’IA appliquée à la connaissance. Bien que certaines fonctionnalités manquent encore à l’appel, notamment le support des fichiers externes, l’écosystème Gemini continue de se renforcer, et pourrait bien devenir une référence incontournable pour la recherche approfondie assistée par IA.