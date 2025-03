Accueil » Gemini 2.5 Pro : Une version plus performante, enfin disponible

Durant le weekend, Google a discrètement annoncé la mise à disposition de Gemini 2.5 Pro, sa toute dernière version de modèle d’IA, accessible dès maintenant sur gemini.google.com. Pour l’instant, ce modèle n’est utilisable que depuis un navigateur Web, mais Google promet une arrivée prochaine sur l’application mobile.

Gemini 2.5 Pro est disponible en version expérimentale, et peut être testé librement par tous les utilisateurs. Toutefois, les utilisateurs gratuits devront composer avec des limites d’utilisation plus strictes : selon la complexité de vos requêtes, vous pourriez rapidement atteindre le quota alloué. Par exemple, une simple comparaison du coût de la vie entre pays de l’UE pourrait consommer une grande partie de votre crédit.

Google recommande donc de souscrire à Gemini Advanced pour bénéficier d’une expérience complète et plus fluide. Un essai gratuit d’un mois est proposé avant l’abonnement mensuel.

Des capacités renforcées en mathématiques, en sciences et en code

Gemini 2.5 Pro représente à ce jour le modèle le plus avancé développé par Google. Il se distingue particulièrement dans les domaines du codage, des mathématiques et des sciences. Comme pour les versions précédentes, le modèle est capable de montrer son raisonnement étape par étape, ce qui renforce la transparence et la pédagogie des réponses fournies.

Selon Google, cette version combine un nouveau modèle de base amélioré à un post-entraînement optimisé, permettant de franchir un nouveau cap en matière de performance : « Avec Gemini 2.5, nous avons atteint un nouveau niveau en combinant un modèle de base significativement renforcé avec un post-entraînement de qualité ».

Une IA plus performante que la concurrence

D’après le test Aider Polyglot, Gemini 2.5 Pro surclasse nettement ses concurrents. Il atteint 74 % de réussite, contre 64,9 % pour Claude 3.7 (le deuxième meilleur score). Il surpasse également OpenAI dans la compréhension de contextes longs, ce qui est crucial pour les usages professionnels ou complexes.

Google a annoncé que des tarifs spécifiques pour les usages professionnels (avec des limites plus élevées) seront communiqués dans les prochaines semaines. De quoi renforcer l’attractivité de Gemini 2.5 Pro pour les entreprises, développeurs et équipes techniques à la recherche d’un assistant IA puissant et polyvalent.