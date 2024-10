J’ai enfin essayé NotebookLM de Google, voici comment l’utiliser

Lorsque Google a lancé NotebookLM en 2023, il était limité à quelques pays et n’était pas encore disponible en France et dans d’autres parties du monde.

En juin, Google a étendu sa disponibilité à plus de 200 pays. Désormais, vous pouvez utiliser NotebookLM gratuitement dans presque toutes les régions, sans restrictions sur les principales fonctionnalités. Plus qualifié d’expérimental, Google améliore continuellement NotebookLM et j’adore les nouveaux ajouts.

Tout d’abord, Google qualifie NotebookLM d’« assistant de recherche et d’écriture alimenté par l’IA », mais c’est bien plus que cela. Vous pouvez télécharger différents types de fichiers, notamment des PDF, des Google Docs, des Google Slides, des TXT et des fichiers Markdown. De plus, il vous permet de saisir des URL pour récupérer le contenu directement sur internet ou de coller du texte dans la page source.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 sources dans un seul carnet. Par ailleurs, aucun des fichiers téléchargés n’est utilisé pour l’entraînement de l’IA Gemini de Google.

NotebookLM, alimenté par le modèle phare Gemini 1.5 Pro de Google, analyse tous vos documents locaux et devient un expert du matériel que vous avez fourni. NotebookLM vous permet en quelque sorte de créer un chatbot d’IA personnalisé qui génère des réponses pertinentes à partir de vos notes et documents personnels.

Pour les étudiants et les chercheurs, NotebookLM est un outil d’IA extraordinaire, car il vous permet de générer de nouvelles idées et de trouver des informations à partir de sources multiples en un rien de temps.

NotebookLM, des fonctionnalités de premier ordre

Ce que j’aime dans NotebookLM, c’est qu’il ajoute des citations en ligne pour trouver rapidement le passage correspondant dans un document. De plus, comme Gemini 1,5 Pro est un modèle multimodal, il peut également analyser les images, les diagrammes et les graphiques de vos sources locales, en déduisant le sens des données visuelles et textuelles. J’aurais aimé que cette fonctionnalité soit intégrée à Gemini Gems, mais pour l’instant, vous pouvez utiliser NotebookLM.

En outre, Google a récemment ajouté à NotebookLM une fonction « Audio Overview » qui crée une discussion approfondie de type podcast sur les documents téléchargés à l’aide d’animateurs générés par l’IA. J’ai trouvé cela exceptionnellement bon et naturel pour comprendre les sujets clés comme si j’écoutais un podcast sur mes notes personnelles.

Comment utiliser NotebookLM de Google ?

Si vous êtes intéressé par l’outil d’IA NotebookLM de Google, voici comment l’utiliser.

Rendez-vous sur notebooklm.google.com et connectez-vous avec votre compte Google. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Gemini Advanced pour accéder à NotebookLM. Cliquez ensuite sur « Nouveau notebook ». Sur la page des sources, vous pouvez télécharger vos fichiers, connecter vos documents depuis Google Drive ou coller une URL pour récupérer du contenu. NotebookLM va maintenant analyser vos documents et vous fournir un résumé. Vous pouvez maintenant commencer à discuter avec vos documents. Dans chaque réponse, il ajoute des citations provenant de vos notes personnelles. Vous pouvez également créer une FAQ, un guide d’étude, un document d’information, une table des matières et une chronologie. Mieux encore, vous pouvez générer une conversation audio de type podcast à l’aide de deux animateurs IA qui discutent de votre matériel téléchargé.

Vous pouvez écouter un extrait du podcast généré par l’IA ci-dessous :

Voici donc comment vous pouvez tirer parti de NotebookLM pour obtenir de nouvelles idées et trouver des informations dans vos documents et notes personnels. L’outil d’IA est entièrement gratuit, et c’est ce qui est le plus intéressant. Si vous cherchez les meilleurs outils d’IA pour les chercheurs, consultez notre guide. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ci-dessous.