Gemini 2.0 Flash Thinking : Google dévoile une IA plus intelligente et plus réfléchie

Google vient d’annoncer l’intégration de son modèle d’intelligence artificielle expérimental Gemini 2.0 Flash Thinking dans l’application Gemini. Cette mise à jour fait partie d’une série de déploiements liés à Gemini 2.0, incluant également le nouveau modèle phare Gemini 2.0 Pro.

L’annonce intervient alors que Google prévoit d’investir 75 milliards de dollars cette année dans le développement de ses modèles d’IA, un chiffre bien supérieur aux 32,3 milliards dépensés en 2023. L’entreprise accélère ainsi pour rattraper son retard face à OpenAI, Microsoft, Meta et Anthropic, ce dernier étant soutenu par Amazon.

Ce déploiement intervient alors que le secteur de l’IA est captivé par l’essor de modèles de raisonnement à bas coût, en particulier ceux de la startup chinoise DeepSeek. Ce dernier a marqué les esprits avec son modèle DeepSeek R1, lancé en décembre dernier, qui rivalise, voire dépasse, les performances des modèles américains à un prix bien plus attractif. En réponse, Google cherche à mettre Gemini 2.0 Flash Thinking en avant en l’intégrant à son application grand public Gemini.

Gemini 2.0 Flash Thinking, un modèle de raisonnement avancé

Le modèle Gemini 2.0 Flash Thinking permet de répondre à des questions complexes en expliquant son raisonnement. Contrairement aux IA classiques qui fournissent simplement une réponse, ce modèle décompose les problèmes en étapes plus petites et plus gérables, ce qui lui permet de réfléchir avant d’offrir une solution. L’objectif est d’obtenir des résultats plus précis et pertinents, bien que ce processus prenne plus de temps.

Ce modèle sera disponible dans les options de sélection de modèles sur bureau et mobile, aux côtés d’une autre version capable d’interagir avec des applications comme YouTube, Google Recherche et Google Maps.

Lancement de Gemini 2.0 Pro

Parallèlement, Google lance une version expérimentale de Gemini 2.0 Pro, décrite comme son modèle le plus avancé à ce jour. Selon des fuites relayées par TechCrunch, ce modèle offrirait une meilleure précision factuelle et des performances améliorées en programmation et en mathématiques.

Les utilisateurs de Gemini Advanced ainsi que les développeurs utilisant Vertex AI et AI Studio pourront tester Gemini 2.0 Pro en avant-première.

Déploiement de Gemini 2.0 Flash et Flash-Lite

En plus de Gemini 2.0 Flash Thinking, Google rend également disponible Gemini 2.0 Flash, son modèle ultra-performant et optimisé, pour les développeurs via AI Studio et Vertex AI.

Enfin, une nouvelle version abordable, baptisée Gemini 2.0 Flash-Lite, est également en cours de lancement. Google affirme que ce modèle égale la vitesse et le coût du 1,5 Flash, tout en offrant de meilleures performances sur la majorité des benchmarks.

Une concurrence toujours plus féroce

Avec ces annonces, Google affiche une ambition claire : dominer le marché de l’intelligence artificielle en rendant ses modèles plus performants et accessibles. Cependant, la concurrence reste rude, notamment face à OpenAI et son modèle o1, ou encore DeepSeek R1.

Avec ces nouvelles avancées, Gemini 2.0 pourrait bien marquer un tournant dans l’évolution de l’IA générative. Reste à voir comment ces modèles se positionneront face aux leaders du marché et s’ils sauront convaincre les développeurs et entreprises.