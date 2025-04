OnePlus 13T : Le smartphone compact et puissant qui veut rivaliser avec l’iPhone !

Alors que les rumeurs s’accumulent sur les futurs iPhone 17 Air, Galaxy Z Fold 7 et autres modèles haut de gamme, un autre smartphone attire de plus en plus l’attention : le OnePlus 13T. Officiellement confirmé (avec humour) par la marque le 1er avril, ce modèle compact commence à se dévoiler à travers des teasers prometteurs et une première apparition sur AnTuTu avec des scores impressionnants.

Relayée dans Android Headlines, une récente publication sur Weibo, Louis Lee, président de OnePlus, a partagé un teaser comparant le OnePlus 13T à l’iPhone 16 Pro. Ce visuel met en avant les bordures ultra-fines du OnePlus 13T, autour de son écran plat de 6,31 pouces. Lee explique que l’équipe OnePlus a consulté des utilisateurs de petits formats, lesquels ont exprimé leur préférence pour le traitement des angles « R » (angles arrondis) à la manière de l’iPhone. Résultat : un écran avec des bordures fines et une sensation de confort visuel optimisée.

OnePlus semble vouloir miser sur l’élégance compacte, avec un smartphone présenté comme « small and beautiful ». L’esthétique a donc été minutieusement pensée pour séduire les amateurs de design raffiné sans sacrifier les performances.

OnePlus 13T : Fini le curseur d’alerte, place au bouton d’action

Autre changement notable : l’iconique curseur d’alerte laisse place à un bouton d’action, visible sur le bord gauche de l’appareil. Un clin d’œil assumé à Apple qui a récemment introduit cette fonction sur ses derniers iPhone. Le bouton d’alimentation et ceux du volume restent positionnés sur la tranche droite, comme à l’habitude chez OnePlus.

Sous le capot, le OnePlus 13T devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite, le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, garantissant des performances solides, que ce soit pour les jeux, la photo ou le multitâche.

Côté affichage, on retrouve une dalle OLED de 6,31 pouces, probablement avec un taux de rafraîchissement élevé. À l’arrière, on attend un double capteur de 50 mégapixels, et surtout, une grosse batterie de 6 000 mAh, ce qui est rare sur un smartphone de cette taille. De quoi offrir une autonomie très confortable au quotidien.

Lancement imminent… mais hors de Chine ?

Le OnePlus 13T est attendu dans le courant du mois d’avril 2025, mais la grande inconnue reste sa disponibilité hors de Chine. OnePlus n’a encore rien confirmé à ce sujet. Néanmoins, au vu de l’intérêt que suscite ce modèle et des tendances globales autour des formats compacts, on peut espérer un lancement international dans un second temps.

Le OnePlus 13T semble bien parti pour s’imposer comme le champion du smartphone compact premium. Design soigné, bordures ultrafines, fiche technique solide et grosse batterie… tous les ingrédients sont réunis pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil performant et élégant, sans tomber dans la surenchère de taille.