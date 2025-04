Deep Research bientôt pour tous : OpenAI veut démocratiser l’IA avancée !

OpenAI s’apprête à offrir l’une de ses fonctionnalités les plus puissantes, Deep Research, aux utilisateurs gratuits de ChatGPT. Jusqu’à présent réservée aux abonnés des formules Plus, Pro, Teams, Enterprise et Edu, cette fonction deviendra bientôt accessible à tous — une avancée notable qui pourrait redéfinir l’expérience utilisateur sur la version gratuite du chatbot.

Qu’est-ce que la fonction Deep Research de ChatGPT ?

Contrairement aux réponses instantanées généralement associées aux assistants IA comme ChatGPT, Deep Research est une capacité autonome de recherche avancée. Elle permet à l’IA de générer un rapport complet et structuré sur un sujet donné, sans interaction continue avec l’utilisateur.

Ce processus peut prendre entre 5 et 30 minutes, le temps pour l’agent de compiler une synthèse enrichie et pertinente sur la base de recherches approfondies.

Une démocratisation de l’IA haut de gamme

Lors d’un webcast diffusé sur X, Isa Fulford, ingénieure chez OpenAI, a confirmé que Deep Research serait bientôt disponible pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT : « Si vous n’avez pas encore essayé Deep Research, elle est disponible pour les utilisateurs Plus, Pro, Teams, Enterprise et Edu — et elle sera lancée très bientôt pour les utilisateurs gratuits ».

Aucune date précise n’a encore été avancée, mais cette décision s’inscrit dans une tendance générale chez OpenAI : offrir progressivement ses fonctions premium au plus grand nombre. La version gratuite permet déjà d’accéder à la génération d’images via GPT-4o avec une limite de trois essais par jour, un privilège auparavant réservé aux abonnés payants.

Un mouvement dicté par la concurrence

La décision d’OpenAI intervient dans un contexte de forte compétition. Google, par exemple, a récemment rendu son propre système de Deep Research gratuit sur Gemini, après l’avoir proposé exclusivement aux abonnés de son offre Google One AI Premium. Perplexity AI, autre acteur de l’IA conversationnelle, propose également des fonctions similaires en accès libre, bien que limité en nombre d’utilisations.

De son côté, Microsoft offre gratuitement une fonction appelée Think Deeper via Copilot, que ce soit sur le Web ou l’application dédiée. Alimentée par le modèle o1 reasoning d’OpenAI, cette capacité agit comme une passerelle vers les fonctions plus poussées de Deep Research.

Une stratégie gagnante pour fidéliser les utilisateurs

Proposer gratuitement Deep Research permettra non seulement d’élargir l’usage de ChatGPT, mais aussi de donner aux utilisateurs un avant-goût des possibilités offertes par les abonnements payants. Dans un monde où l’IA devient un outil clé de productivité, la capacité de produire des rapports détaillés, de synthétiser des contenus complexes ou de générer des analyses complètes est un atout considérable — même pour les utilisateurs qui n’envisagent pas (encore) de souscrire à une formule payante.

En résumé, avec Deep Research, OpenAI renforce la valeur ajoutée de ChatGPT, même en version gratuite, tout en répondant aux stratégies agressives de ses concurrents. Un tournant prometteur pour l’accès grand public à l’intelligence artificielle avancée.