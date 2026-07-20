Accueil » Pixel 11a : une fuite dévoile une fiche technique prometteuse pour le futur smartphone abordable de Google

Pixel 11a : une fuite dévoile une fiche technique prometteuse pour le futur smartphone abordable de Google

Pixel 11a : une fuite dévoile une fiche technique prometteuse pour le futur smartphone abordable de Google

Alors que la présentation officielle de la gamme Pixel 11 approche, les premières informations concernant son futur modèle abordable commencent déjà à émerger. Le Pixel 11a, attendu en 2027, fait l’objet d’une nouvelle fuite détaillant ses principales caractéristiques techniques. Au programme : un écran plus lumineux, une nouvelle puce Tensor et plusieurs évolutions qui pourraient faire de lui l’un des smartphones de milieu de gamme les plus ambitieux de Google.

Comme toujours à ce stade du développement, ces informations n’ont pas été confirmées par Google.

Un écran plus lumineux que son prédécesseur

Selon le leaker Mystic Leaks, réputé pour la fiabilité de plusieurs révélations concernant les smartphones Pixel, le Pixel 11a serait équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces affichant une définition Full HD.

La luminosité progresserait légèrement par rapport au Pixel 10a avec 2 250 nits en HDR et 3 350 nits en pic de luminosité. À titre de comparaison, le Pixel 10a atteignait respectivement 2 000 et 3 000 nits.

Même si cette évolution reste modeste, elle devrait améliorer la lisibilité en plein soleil ainsi que le rendu des contenus HDR.

Tensor G6 et nouvelle plateforme de sécurité

La principale surprise concerne le processeur. Toujours selon la fuite, le Pixel 11a embarquerait une puce Tensor G6, alors que de nombreux observateurs s’attendaient à voir Google réutiliser la génération précédente de ses processeurs, comme cela avait été le cas avec le Pixel 10a.

Le smartphone conserverait 8 Go de mémoire vive et intégrerait également la puce de sécurité Titan M3, également attendue sur les Pixel 11 haut de gamme et un modem MediaTek M90. Si cette configuration se confirme, Google réduirait sensiblement l’écart technologique entre ses modèles premium et sa gamme « A », notamment en matière de sécurité.

Une batterie qui pourrait encore évoluer

La fuite évoque une capacité minimale de 4 870 mAh. Le choix du terme « capacité minimale » laisse toutefois penser que la batterie commerciale pourrait finalement dépasser ce chiffre. Cette hypothèse paraît crédible puisque le Pixel 10a proposait déjà une batterie de 5 100 mAh. Google pourrait donc chercher à conserver, voire à améliorer, cette autonomie sur la prochaine génération.

Quatre coloris et une nouvelle caméra frontale

Le Pixel 11a serait proposé en quatre coloris : noir, vert, violet et argent. Le smartphone bénéficierait également d’une nouvelle caméra frontale, identifiée en interne sous le nom de code « Dokkaebi ».

Aucune caractéristique technique concernant ce nouveau capteur n’a encore été dévoilée.

Le déverrouillage facial pourrait enfin progresser

La fuite ne concerne pas uniquement le Pixel 11a. Mystic Leaks affirme également que l’ensemble de la gamme Pixel 11 bénéficierait d’un système de reconnaissance faciale plus rapide, plus précis et plus efficace dans les environnements peu éclairés. Cette amélioration répondrait à une critique régulièrement formulée par les utilisateurs de Pixel.

Contrairement aux iPhone, les smartphones Google ne disposent pas de système complet de reconnaissance faciale en trois dimensions reposant sur un projecteur et une caméra infrarouges. Le déverrouillage en faible luminosité reste donc moins performant.

Plusieurs rumeurs évoquent depuis quelque temps un projet interne baptisé Toscana, destiné à moderniser cette technologie. Les prochains Pixel pourraient être les premiers à en bénéficier.

Google semble vouloir renforcer sa gamme milieu de gamme

Si ces informations se confirment, le Pixel 11a pourrait représenter une évolution bien plus importante que son prédécesseur. L’intégration d’une nouvelle puce Tensor, d’un écran plus lumineux et d’une plateforme de sécurité identique à celle des modèles premium traduirait la volonté de Google de proposer une expérience plus homogène entre ses différentes gammes.

Dans un marché du milieu de gamme de plus en plus concurrentiel, où Samsung, Xiaomi, Nothing ou encore Motorola multiplient les propositions ambitieuses, cette stratégie pourrait permettre à Google de renforcer l’attractivité de sa série « A », déjà reconnue pour son excellente expérience Android et ses performances photographiques.

Il faudra toutefois patienter jusqu’à une éventuelle présentation, attendue au cours du premier semestre 2027, pour vérifier si ces spécifications se concrétiseront. En attendant, le Pixel 11a s’annonce déjà comme l’un des smartphones les plus prometteurs de sa catégorie.