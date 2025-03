Apple Intelligence : Un retard majeur confirmé, les fonctionnalités phares repoussées à 2025

Apple a discrètement confirmé la semaine dernière un retard majeur dans le lancement de l’une des fonctionnalités phares d’Apple Intelligence. Désormais, cette décision est plus officielle, l’entreprise ayant ajouté un avertissement sur son site Web.

Présenté en juin dernier, Apple Intelligence devait marquer une révolution pour Siri, améliorant considérablement sa compréhension du contexte et son interaction avec les applications.

Cependant, Apple a récemment déclaré : « Il nous faudra plus de temps que prévu pour déployer ces fonctionnalités, et nous anticipons leur arrivée dans le courant de l’année prochaine ».

Jusqu’à récemment, cette information n’apparaissait pas sur l’Apple Store en ligne. Mais désormais, les pages officielles précisent que : « La compréhension du contexte personnel par Siri, la reconnaissance de l’écran et les actions dans les applications sont en développement et seront disponibles dans une future mise à jour logicielle ».

Cette mise à jour de la communication d’Apple confirme que certaines des fonctionnalités les plus attendues ne seront pas disponibles avant fin 2025, voire 2026.

Apple Intelligence, un déploiement progressif mais chaotique

Depuis son annonce lors de la WWDC 2023, l’intelligence artificielle d’Apple devait être progressivement déployée. Voici un aperçu du calendrier :

Septembre 2024 : Sortie d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia avec quelques fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Octobre — Décembre 2024 : Ajout progressif de certaines améliorations avec iOS 18.1 et macOS 15.1.

2025 et au-delà : Déploiement des fonctionnalités avancées, y compris l’intégration complète de Siri avec Apple Intelligence.

Mais un problème majeur subsiste : Apple Intelligence n’est toujours pas disponible en Europe en raison des réglementations strictes du DMA (Digital Markets Act).

Pourquoi Apple prend du retard ?

Complexité du développement : Apple a du mal à finaliser des fonctionnalités qui doivent analyser le contexte personnel de l’utilisateur sans compromettre la confidentialité.

Réglementations européennes : Apple Intelligence doit se conformer aux lois sur la protection des données, retardant son arrivée sur certains marchés.

Compétition avec Google : Pendant qu’Apple retarde ses fonctionnalités, Google accélère avec Gemini, intégrant rapidement de nouvelles capacités IA dans Android et ses services.

Un handicap face à Google et OpenAI ?

Alors qu’Apple prend son temps, ses concurrents multiplient les innovations :

Google Gemini : Déjà intégré aux Pixel et à plusieurs services Google.

Samsung Galaxy AI : Fonctionnalités avancées d’IA embarquées dans les Galaxy S24.

OpenAI et Microsoft : Amélioration continue de Copilot et de ChatGPT avec des modèles ultra-performants.

Le retard d’Apple Intelligence pourrait être un coup dur pour la marque, notamment sur le marché européen, où les utilisateurs risquent de se tourner vers des alternatives plus avancées.

Apple Intelligence devait révolutionner Siri et l’écosystème Apple, mais son déploiement est désormais incertain. Si Apple ne veut pas se laisser distancer par Google, Microsoft et OpenAI, l’entreprise devra accélérer ses efforts et garantir une sortie avant fin 2025.

Pensez-vous qu’Apple arrivera à rattraper son retard en IA face à la concurrence ?