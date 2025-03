Apple : Siri retardé, les fonctionnalités IA repoussées à 2026

Apple a retardé ses projets d’amélioration de Siri, repoussant les fonctionnalités annoncées en juin dernier. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les nouvelles fonctionnalités de Siri — comme l’accès aux données personnelles pour répondre aux questions et le contrôle plus précis des applications — n’arriveront pas avant l’année prochaine. Initialement prévues pour la mise à jour iOS 18.4 en avril, ces mises à jour sont bloquées en raison de bugs persistants.

Gurman note que les ingénieurs d’Apple ont eu du mal à résoudre les problèmes, certains initiés suggérant que les fonctionnalités pourraient nécessiter une refonte complète. Cela pourrait retarder la sortie de la version jusqu’en 2026, ce qui coïnciderait avec le déploiement de la nouvelle génération de Siri. Bloomberg a souligné le mois dernier que les améliorations étaient déjà reportées au moins à iOS 18.5 en mai, mais les derniers revers indiquent une attente encore plus longue.

Au sein d’Apple, Craig Federighi, responsable des logiciels, et d’autres dirigeants ont exprimé leur frustration face aux performances médiocres des fonctionnalités lors des tests personnels, selon des sources anonymes.

La société a dévoilé ces fonctionnalités lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin dernier, dans le cadre de la plateforme Apple Intelligence. Toutefois, la WWDC de cette année ne dévoilera pas de nouveautés majeures en matière d’IA et se concentrera sur l’extension de l’Apple Intelligence à l’ensemble des applications.

Ce retard soulève des questions sur les progrès d’Apple en matière d’IA. Les projets visant à rendre Siri plus conversationnel, à l’instar de ChatGPT, sont également concernés. Selon les sources, seul le travail de base pour cette mise à jour est attendu pour 2026 avec iOS 19, tandis que l’interface utilisateur complète pourrait ne pas faire ses débuts avant iOS 20 en 2027. Certains membres de la division IA d’Apple craignent même que les fonctionnalités actuelles ne soient entièrement supprimées.

Gruber confirme le retard avec la déclaration d’Apple

John Gruber, de Daring Fireball, a ajouté qu’Apple avait reconnu ce contretemps. Jacqueline Roy, porte-parole d’Apple, a déclaré à Gruber :

Siri aide les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin et à faire les choses rapidement. Au cours des 6 derniers mois, nous avons rendu Siri plus conversationnel, ajouté des fonctionnalités telles que taper dans Siri et la connaissance des produits, et intégré ChatGPT. Mais il faudra plus de temps que prévu pour proposer un Siri plus personnalisé, qui tienne compte du contexte et des actions de l’application. Nous prévoyons de déployer ces nouveautés l’année prochaine.

Gruber a expliqué que le « Siri plus personnalisé » serait ainsi transféré à iOS 19 et macOS 16, dans le cadre du prochain cycle OS d’Apple, qui débutera à la WWDC 2025. Il a noté que les fonctionnalités — liées aux « App Intents » pour l’accès aux données personnelles des applications — ont été absentes des bêtas d’iOS 18.4 et n’apparaîtront pas non plus dans iOS 18.5 ou 18.6.

Malgré les récentes améliorations apportées à Siri dans iOS 18 et macOS 15 Sequoia, le grand bond en avant reste retardé.

Les défis d’Apple en matière d’IA persistent

Apple avait promis une mise à jour majeure de Siri avec des fonctions plus intelligentes et personnalisées, mais des luttes internes ont reporté ce projet à l’année prochaine. Alors qu’Apple est l’un des rares géants de la technologie, avec Google, à pouvoir proposer de telles avancées en matière d’IA, ce contretemps met en évidence les difficultés qu’elle rencontre pour rester à la pointe de l’IA.

Bien que ce retard puisse ralentir les innovations futures, Apple se concentre sur le perfectionnement de ces fonctionnalités, en gérant les attentes sans délais fermes, même si cela signifie une attente plus longue pour les utilisateurs.