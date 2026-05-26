Une nouvelle série de coques supposées pour les iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max vient renforcer les précédentes rumeurs autour des futurs smartphones d’Apple.

Pas de révolution esthétique en vue : les modèles Pro conserveraient le grand bloc photo et le design introduit avec la précédente génération, mais avec un détail important — une épaisseur légèrement revue à la hausse.

iPhone 18 Pro : Apple miserait sur la continuité, pas sur la rupture

Selon les images attribuées à Majin Bu, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max reprendraient l’approche unibody en aluminium et l’imposant bloc photo déjà aperçu sur les précédentes fuites. Cette continuité n’aurait rien de surprenant : Apple conserve généralement ses grandes lignes de design sur plusieurs générations.

La vraie évolution serait donc plus discrète, mais stratégique : un châssis un peu plus épais, probablement pour accueillir un nouveau système photo.

Un capteur de 48 mégapixels à ouverture variable en ligne de mire

La rumeur la plus insistante concerne l’arrivée d’un capteur photo principal de 48 mégapixels à ouverture variable sur les modèles Pro. Ce type de module demande davantage d’espace physique, ce qui expliquerait l’augmentation d’épaisseur et l’incompatibilité probable avec les coques de l’iPhone 17 Pro.

Pour Apple, l’enjeu est clair : reprendre l’avantage sur la photo mobile par le matériel, et pas seulement par le traitement logiciel. Une ouverture variable permettrait théoriquement de mieux contrôler la lumière, la profondeur de champ et le rendu en basse luminosité.

Le cas étrange de l’iPhone 18 classique

La présence d’une coque pour l’iPhone 18 standard intrigue davantage. Plusieurs rumeurs évoquent une nouvelle stratégie de lancement échelonné, avec les modèles Pro attendus à l’automne 2026 et l’iPhone 18 classique repoussé au printemps 2027.

Deux hypothèses restent donc ouvertes : soit Apple a ajusté son calendrier, soit cette partie de la fuite est approximative. Faute de rendus fiables du modèle standard, la prudence s’impose.

Une génération Pro plus photo que design

Au-delà de l’appareil photo, les iPhone 18 Pro sont attendus avec une puce A20 Pro gravée en 2 nm, une Dynamic Island plus compacte, de nouveaux coloris et une connectivité satellite améliorée, selon les fuites actuelles.

Rien n’indique pour l’instant une génération de rupture. Mais si Apple parvient à faire de l’ouverture variable un vrai outil créatif, l’iPhone 18 Pro pourrait justifier son évolution autrement que par quelques millimètres de plus.