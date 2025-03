Sonos renonce à sa box de streaming, une décision sage pour l’entreprise ?

Sonos traverse une période tumultueuse. Après une refonte catastrophique de son application, des changements à la tête de l’entreprise et une baisse de confiance de ses utilisateurs, certains projets ont été abandonnés. Parmi eux, une box de streaming, dont le développement a été mis en pause, selon un rapport de The Verge.

Bien que la marque n’ait jamais confirmé publiquement le développement de cet appareil, les rumeurs circulaient depuis novembre 2023.

Sous le nom de code « Pinewood », la box de streaming Sonos devait être le prochain grand produit hardware de la marque. L’idée était d’offrir une alternative premium aux solutions existantes, avec des fonctionnalités avancées comme :

Une agrégation de contenus provenant de plusieurs plateformes de streaming.

Un moteur de recherche universel permettant de retrouver rapidement des films et séries.

Un contrôle dual-mode, combinant une télécommande physique et la commande vocale de Sonos.

Une connectique avancée, avec plusieurs ports HDMI, facilitant la connexion à des lecteurs Blu-ray, consoles et autres appareils 4K.

Une transmission audio sans latence vers les barres de son et enceintes Sonos.

Malgré ces atouts, le prix estimé entre 200 et 400 dollars semblait ambitieux, surtout face à des alternatives comme Roku Express 4K Plus, Amazon Fire TV Stick, Nvidia Shield TV et Chromecast avec Google TV, qui sont beaucoup plus abordables.

Pourquoi Sonos abandonne ce projet ?

1. Un marché ultra-concurrentiel

L’idée d’une box de streaming Sonos n’était pas forcément absurde au départ. Face à une concurrence accrue de marques comme Apple et Bose sur le marché des enceintes connectées, Sonos cherchait à diversifier son offre. Cependant, le marché des appareils de streaming est déjà saturé.

Même si Sonos visait un positionnement premium face à l’Apple TV 4K, la concurrence est féroce. La majorité des utilisateurs se sont déjà tournés vers des solutions éprouvées, et convaincre un nouveau public aurait été compliqué.

Parmi la concurrence :

Roku domine le marché des appareils à bas prix avec publicités.

Apple TV attire ceux qui recherchent une expérience premium sans publicité.

Amazon Fire Stick séduit grâce à son écosystème Alexa.

Les smart TV intègrent de plus en plus d’OS performants, réduisant le besoin d’un appareil supplémentaire.

2. Un partenariat douteux avec The Trade Desk

Sonos s’était associé à The Trade Desk, une société spécialisée dans la publicité numérique, pour développer l’interface utilisateur de la box. Ce choix laissait présager une expérience potentiellement envahie par les publicités et le tracking, ce qui aurait pu nuire à l’image premium de Sonos.

3. Une priorité : reconquérir la confiance des utilisateurs

Après le fiasco de l’application Sonos, qui a supprimé des fonctionnalités clés et provoqué une vague de mécontentement, l’entreprise a perdu une partie de son public fidèle.

Avant de se lancer dans un nouveau marché, Sonos doit d’abord stabiliser son écosystème logiciel et rétablir la confiance de ses utilisateurs.

4. Un recentrage sur l’audio

Avec l’abandon de ce projet, Sonos semble revenir à son cœur de métier : l’audio haut de gamme. L’entreprise prévoit de nouveaux produits audio et veut améliorer l’intégration de son logiciel avec ses enceintes et barres de son.

Une pause stratégique pour éviter un échec ?

Selon Tom Conrad, le nouveau PDG de Sonos, le projet de box de streaming n’est pas totalement abandonné, mais seulement mis de côté pour le moment. Toutefois, avant de relancer une telle initiative, Sonos devra prouver qu’il maîtrise à nouveau son cœur de métier : l’audio premium.

Si Sonos avait poursuivi ce projet, la box de streaming aurait dû se différencier fortement des solutions existantes pour justifier son prix. Avec une concurrence déjà bien établie, un partenariat discutable avec une entreprise publicitaire, et une réputation ternie par des erreurs récentes, lancer un nouveau produit aurait été un pari risqué.

Sonos semble donc prendre une décision stratégique en mettant ce projet de côté « pour l’instant », selon les déclarations internes. Reste à voir si l’entreprise pourra se recentrer sur son ADN audio et retrouver la confiance de ses clients avant de s’aventurer dans d’autres domaines.