Galaxy AI : les meilleures nouvelles fonctionnalités du Galaxy S25

Avec la gamme Galaxy S25, Samsung fait un pas décisif vers une expérience utilisateur centrée sur l’intelligence artificielle (IA). En partenariat avec Google et grâce au processeur Snapdragon 8 Elite personnalisé, cette série ne se distingue pas tant par ses améliorations matérielles que par l’intégration d’une IA puissante et omniprésente.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés.

Abandon de Bixby et arrivée de Google Gemini

Samsung a officiellement remplacé Bixby en tant qu’assistant par défaut par Google Gemini, accessible via un appui long sur le bouton latéral des Galaxy S25. Ce changement inclut une version premium de Gemini, Gemini Advanced, offerte en essai gratuit de 6 mois (d’une valeur de 132 euros). Gemini permet une interaction naturelle en langage courant et peut exécuter des actions complexes à travers différentes applications.

Par exemple, Gemini peut trouver des restaurants à proximité sur Google Maps et rédiger automatiquement un message prêt à être envoyé via Google Messages. L’assistant est également intégré aux applications Samsung comme Notes, Calendrier et Horloge, assurant une parfaite synchronisation entre les outils Google et Samsung.

Le processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, avec une NPU (unité de traitement neuronal) 40 % plus rapide, permet désormais de traiter des tâches d’IA directement sur l’appareil, offrant ainsi :

Plus de confidentialité et de sécurité, car les données personnelles sont analysées sur le téléphone, et non dans le cloud.

Une gestion optimisée des fonctionnalités IA, comme le montage vidéo génératif, sans dégrader les performances globales.

Nouvelles fonctionnalités IA phares

Audio Eraser et ProScaler

Les Galaxy S25 permettent de :

Supprimer ou atténuer les bruits indésirables dans les vidéos, comme le vent ou les foules, grâce à Audio Eraser.

Améliorer la qualité d’affichage des images grâce à ProScaler, qui augmente la résolution pour offrir une meilleure expérience visuelle sur des écrans haute définition, tout en réduisant la consommation énergétique.

Recherche naturelle et actions contextuelles

La recherche dans la galerie et les réglages utilise désormais des commandes en langage naturel, rendant plus intuitive la localisation d’images ou de paramètres spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander de trouver des photos d’un certain événement ou de changer la taille de la police.

Samsung introduit également des recherches actionnables, qui suggèrent les prochaines étapes après une recherche, comme appeler un numéro ou visiter un site Web.

Entourer pour chercher 2.0 et suggestions visuelles

Google améliore la fonctionnalité Entourer pour chercher, qui permet désormais de sélectionner visuellement des éléments sur l’écran, comme un numéro de téléphone ou une œuvre d’art, et de recevoir des informations détaillées et des actions associées en un clic. Cela inclut également la recherche de mèmes, d’objets ou de photos tendances directement via l’IA.

Gestion de la batterie et ajustements intelligents

Une gestion de batterie alimentée par l’IA analyse vos habitudes d’utilisation pour optimiser l’autonomie. Le téléphone peut ajuster automatiquement la luminosité de l’écran et le volume en fonction des niveaux de lumière et de bruit ambiants.

Sécurité avancée et cryptographie post-quantique

La puissance du chipset du Galaxy S25 permet d’exécuter davantage de fonctions de sécurité et de protection de la vie privée sur le téléphone lui-même, afin d’éviter les fuites de données. Les fonctions d’intelligence artificielle, par exemple, analysent les données personnelles sur l’appareil pour une exécution sur mesure qui s’adapte aux habitudes d’utilisation spécifiques du propriétaire.

Les capacités améliorées de recherche naturelle d’une photo spécifique dans la Galerie, ou de réception quotidienne d’un message d’information dédié sur l’écran de verrouillage, permettent de sécuriser toutes les données privées du S25 dans le Knox Vault de Samsung, pour une expérience Galaxy AI protégée.

En outre, Samsung se vante que « le Galaxy S25 introduit également la cryptographie post-quantique, protégeant les données personnelles contre les menaces émergentes qui pourraient augmenter avec l’évolution de l’informatique quantique », ce qui rend les nouveaux téléphones encore plus sûrs pour l’avenir.

L’IA dans une nouvelle ère de personnalisation

Samsung met clairement l’accent sur une intelligence artificielle proactive et personnalisée, conçue pour :

Simplifier les interactions quotidiennes grâce à des actions intelligentes inter-applications.

Offrir des suggestions basées sur les habitudes des utilisateurs, comme les résumés personnalisés dans Now Brief ou les ajustements automatiques dans les paramètres.

Créer une expérience mobile fluide et intuitive, tout en renforçant la confidentialité des données.

La gamme Galaxy S25 ne révolutionne pas le matériel, mais repousse les limites de l’intégration IA avec des fonctionnalités impressionnantes et un assistant Google Gemini renforcé. En combinant puissance de traitement, sécurité renforcée et personnalisation, Samsung offre une vision convaincante de ce que pourrait être l’avenir des smartphones intelligents.

Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités IA ?