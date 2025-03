iRobot en difficulté : l’avenir incertain de Roomba malgré une gamme renouvelée

Le fabricant de robots domestiques iRobot, pionnier du marché avec ses célèbres aspirateurs Roomba, traverse une période critique.

Dans son dernier rapport financier, la société a déclaré qu’il existait un « doute substantiel » quant à sa capacité à survivre dans les 12 prochains mois. Cette annonce a provoqué une chute brutale de près de 40 % de son action en bourse.

Alors que la concurrence des marques chinoises comme Ecovacs et Roborock devient de plus en plus féroce, iRobot tente de redresser la barre en lançant sa plus grande gamme de produits en 20 ans. Mais est-ce suffisant pour assurer la pérennité de l’entreprise ?

iRobot : une entreprise en péril après l’échec du rachat par Amazon

En 2022, iRobot semblait avoir trouvé un second souffle grâce à une offre de rachat de 1,7 milliard de dollars par Amazon. Mais les régulateurs européens et américains ont bloqué l’opération, craignant que le géant du e-commerce n’abuse de sa position dominante pour évincer la concurrence et exploiter les données cartographiques des foyers des utilisateurs de Roomba.

Lorsque l’accord a été annulé en janvier 2024, les conséquences ont été immédiates :

Licenciement de 30 % des effectifs

Démission du co-fondateur et PDG Colin Angle

Abandon des produits non liés au nettoyage (purificateurs d’air, tondeuses à gazon et robots éducatifs)

Depuis, iRobot a encore réduit ses coûts en divisant par deux son effectif total et en réduisant ses dépenses marketing et de recherche. Mais l’entreprise continue de souffrir d’une baisse des ventes de 47 % au quatrième trimestre 2023, et elle peine à renégocier ses dettes avec ses créanciers.

Roomba 2025: un renouvellement stratégique avec la navigation LiDAR et l’IA

Face à cette crise, iRobot joue son va-tout en dévoilant 8 nouveaux modèles de Roomba. Ces aspirateurs, annoncés comme une révolution technologique, intègrent plusieurs améliorations clés :

Navigation LiDAR : Une première pour Roomba, alors que la concurrence l’utilise déjà depuis plusieurs années. Ce capteur permet une cartographie plus précise et efficace des pièces.

Intégration de l’IA : Certaines versions sont équipées d’un système intelligent optimisant les parcours de nettoyage.

Améliorations du mode lavage : Les modèles combinés aspirateur-serpillière disposent désormais de tampons de nettoyage rotatifs et d’une détection des tapis pour éviter de les mouiller accidentellement.

Nouvelle nomenclature plus claire : Fini les noms compliqués ! Les modèles entrée de gamme sont les Roomba 105, tandis que les plus avancés sont les Roomba 505.

Le positionnement tarifaire a aussi été revu avec des prix allant de 300 à 1 000 dollars, un ajustement nécessaire pour concurrencer les aspirateurs robots de marques comme Ecovacs, Dreame et Roborock.

Un pari risqué sur un marché ultra-concurrentiel

Si cette refonte de gamme est prometteuse, elle ne garantit pas la survie d’iRobot. L’entreprise fait face à plusieurs défis majeurs :

Baisse de la demande des consommateurs dans un contexte économique incertain.

Concurrence féroce des marques chinoises, qui proposent des produits moins chers et plus performants.

Frais de douane et tensions géopolitiques, notamment avec la Chine, qui compliquent la production et l’importation des composants.

L’avenir d’iRobot dépendra donc de la réception de cette nouvelle gamme, mais aussi de sa capacité à innover et à rester compétitif face à des rivaux qui ont pris une avance considérable.