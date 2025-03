Google : Acquisition de AdHawk pour rivaliser avec Apple et Meta sur le marché des lunettes XR

Google, pionnier du marché des lunettes connectées avec ses Google Glass en 2013, semble bien décidé à revenir en force dans ce domaine après l’échec de son premier essai. Selon Bloomberg, Google serait en négociation avancée pour acquérir AdHawk Microsystems, une entreprise spécialisée dans le suivi du mouvement oculaire.

Cette acquisition, estimée à 115 millions de dollars, permettrait à Google de se positionner face à Meta, Apple et d’autres acteurs du secteur qui investissent massivement dans les technologies XR (Réalité Étendue).

Pourquoi AdHawk intéresse Google ?

AdHawk Microsystems est une entreprise canadienne connue pour son suivi oculaire de précision, utilisé notamment dans les dispositifs de réalité augmentée (AR) et mixte (XR). Son produit phare, les lunettes connectées MindLink Air, intègre déjà cette technologie avancée.

Cette startup compte parmi ses investisseurs Essilor Luxottica (maison mère de Ray-Ban, qui collabore avec Meta sur les lunettes connectées Ray-Ban Stories), mais aussi HP, Samsung et Intel. Son savoir-faire permet d’analyser en temps réel les mouvements des yeux grâce à un balayage lumineux ultra-rapide, ouvrant la voie à des interactions plus fluides avec les interfaces en réalité augmentée et virtuelle.

L’intégration de cette technologie serait un atout majeur pour Google, qui cherche à rattraper son retard sur Apple et Meta. Le suivi oculaire est un élément clé des dispositifs XR haut de gamme, comme le Vision Pro d’Apple ou les lunettes holographiques Orion de Meta.

Un retour annoncé de Google sur le marché des lunettes connectées

Google ne cache pas son ambition de revenir sur le marché des lunettes connectées. En 2020, l’entreprise avait déjà racheté North Focals, une startup spécialisée dans les lunettes connectées. Plus récemment, en 2024, Magic Leap a conclu un partenariat avec Google pour intégrer l’IA Gemini, Project Astra et l’environnement Android XR dans des lunettes AR.

Lors de la Google I/O 2024, la firme a présenté son projet Project Astra, une vision ambitieuse de l’assistant IA de demain, fonctionnant en interaction avec des lunettes intelligentes. En parallèle, elle a dévoilé Android XR, un écosystème complet dédié aux casques de réalité mixte et lunettes AR.

Si l’on en croit les informations de Bloomberg, l’acquisition d’AdHawk confirmerait cette stratégie et donnerait à Google les outils nécessaires pour rivaliser avec Apple et Meta sur ce segment en pleine croissance.

Un marché en plein essor

Le marché des lunettes connectées et AR est en pleine ébullition. Des marques comme RayNeo, Solos et TCL proposent déjà des modèles performants, et de nouveaux entrants comme Halliday et Even Realities tentent d’imposer leurs propres innovations. Meta, avec ses Ray-Ban Meta Smart Glasses, pousse fortement la convergence entre IA et réalité augmentée, tandis que Apple explore des usages avancés avec son Vision Pro.

Dans ce contexte, Google ne peut plus se permettre d’être spectateur. Si les Google Glass avaient échoué, jugées trop intrusives pour la vie privée et technologiquement trop limitées, l’heure semble venue pour un retour en force de Google dans le secteur.

Avec son expertise en intelligence artificielle, son écosystème Android et son avancée sur les assistants vocaux et la vision par ordinateur, Google dispose de nombreux atouts pour s’imposer dans la prochaine vague de lunettes connectées intelligentes. Cependant, la route sera semée d’embûches. Apple et Meta ont déjà une longueur d’avance, et la réussite de Google dépendra de sa capacité à offrir une expérience convaincante et différenciante.

L’acquisition d’AdHawk Microsystems pourrait être une pièce maîtresse de ce renouveau, en apportant à Google une technologie clé pour rendre les interactions plus naturelles et immersives. Reste à voir si ce retour sera cette fois un succès ou un nouvel échec à la Google Glass.