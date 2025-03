Huawei Pocket 3 : Le premier smartphone sous HarmonyOS arrive bientôt, les détails dévoilés

Huawei s’apprête à franchir une étape décisive dans son indépendance technologique avec le lancement de son premier smartphone entièrement basé sur HarmonyOS. L’annonce a été faite par Richard Yu, directeur exécutif de Huawei, via une vidéo teaser dévoilant un mystérieux appareil fonctionnant sous la version native de son système d’exploitation. À la suite de cette annonce, des sources bien informées, dont WHYLAB et Digital Chat Station, ont révélé plusieurs détails sur cet appareil, qui pourrait bien être le Huawei Pocket 3.

Huawei Pocket 3 : un design raffiné et des spécifications prometteuses

D’après les informations disponibles, le Huawei Pocket 3—nom de code « Verde » — serait un smartphone pliable à clapet, succédant au Pocket 2 avec un design encore plus compact et léger. Il afficherait un écran interne de 6,28 pouces, tandis que l’écran externe mesurerait environ 3,5 pouces. Un élément particulièrement intéressant est son ratio d’écran 3:2, une approche différente qui rendrait l’affichage plus large et confortable par rapport aux autres pliables du marché.

Sur le plan photographique, le Pocket 3 serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, doté d’un grand capteur pour améliorer la qualité d’image, notamment en basse lumière. En plus de cela, des améliorations au niveau de la résistance à l’eau et à la poussière sont attendues, ainsi qu’un capteur d’empreintes latéral pour un déverrouillage plus rapide et plus sécurisé.

Un tournant stratégique pour Huawei avec HarmonyOS

L’élément le plus marquant de ce smartphone est sans aucun doute son système d’exploitation. Alors que jusqu’ici, Huawei utilisait HarmonyOS comme une couche personnalisée basée sur Android, le Pocket 3 pourrait être le premier appareil du constructeur à tourner entièrement sous HarmonyOS NEXT, un OS déconnecté des services Google et d’Android.

Cette transition marque une avancée majeure pour Huawei, qui ambitionne de créer un écosystème totalement indépendant de Google et des restrictions américaines. Avec ce premier smartphone sous HarmonyOS, la marque chinoise pose les bases d’une nouvelle génération de smartphones qui pourraient à terme concurrencer Android et iOS sur le marché mondial.

Un prix abordable pour toucher un large public

Un autre point clé révélé par les fuites est le positionnement tarifaire du Pocket 3. Contrairement à certains modèles pliables qui restent onéreux, le Huawei Pocket 3 pourrait être proposé à un prix plus abordable, rendant la technologie pliable accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Huawei semble vouloir démocratiser les smartphones pliables tout en renforçant l’adoption de HarmonyOS. Reste à savoir si cette stratégie convaincra les consommateurs et si les applications tierces seront bien optimisées pour fonctionner sans Android.

Huawei lèvera le voile sur son nouveau Pocket 3 lors d’un événement officiel la semaine prochaine. Ce lancement est attendu avec impatience, car il pourrait donner le ton pour l’avenir de HarmonyOS et la direction que prendra Huawei sur le marché du mobile. Ce smartphone pliable marquera-t-il une véritable rupture technologique et stratégique pour Huawei ? La réponse dans quelques jours.