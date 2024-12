Google Project Astra : Des lunettes connectées avec Gemini 2.0 pour 2025 ?

Depuis des années, Google s’investit dans le développement de technologies basées sur l’intelligence artificielle, et Project Astra illustre parfaitement cette ambition. Présenté pour la première fois lors de la conférence Google I/O de cette année, Project Astra est conçu comme un assistant virtuel multimodal et omniprésent.

Bien que la technologie soit encore à un stade préliminaire, Google mise sur elle pour redéfinir notre façon d’interagir avec l’IA, notamment à travers des lunettes intelligentes.

Des lunettes connectées au cœur de Project Astra

Au fil des démonstrations de Project Astra, un élément revient sans cesse : les lunettes connectées. Google travaille sur ce type de technologie depuis des années, avec des projets comme Google Glass ou les lunettes de traduction Project Iris dévoilées en 2021. Cependant, jusqu’à récemment, ces lunettes n’étaient qu’à l’état de prototypes expérimentaux.

Désormais, elles semblent prendre une tournure plus concrète. Lors d’un briefing sur le lancement de Gemini 2.0, Bibo Xu, chef de produit chez Google DeepMind, a déclaré qu’un groupe restreint de testeurs de confiance allait expérimenter Project Astra sur des lunettes prototypes.

Ces utilisateurs, issus du programme Trusted Tester de Google, auront également la possibilité d’accéder à Astra via des smartphones Android. Selon Xu, les lunettes représentent « l’un des formats les plus puissants et intuitifs pour tirer parti de ce type d’IA ».

Un aperçu de ce que pourraient offrir ces lunettes connectées

Dans une vidéo de démonstration accompagnant le lancement de Gemini 2.0, Google a présenté plusieurs scénarios où le Project Astra, combiné à des lunettes connectées, simplifie les tâches quotidiennes. Par exemple :

Se souvenir de codes d’accès à un immeuble.

Vérifier la météo.

Poser des questions contextuelles, comme demander si un bus qui vient de passer conduit à Chinatown.

Ces actions pourraient évidemment être réalisées sur un téléphone, mais l’expérience est bien plus naturelle via un appareil porté sur le visage, surtout si Google vise une interaction fluide et continue.

Un produit à surveiller de près

Même si Google reste discrète sur une date de lancement, Xu a ajouté que davantage d’informations sur ces lunettes seraient dévoilées prochainement. Cela laisse entendre que Google pourrait avoir des plans concrets pour transformer ces prototypes en un produit commercialisable. Toutefois, il reste à savoir si ces lunettes seront réellement mises sur le marché, et si elles répondront aux attentes élevées.

Dans un contexte où d’autres entreprises, comme Meta avec ses lunettes Orion ou encore Samsung, travaillent également sur des lunettes connectées, Google semble vouloir accélérer le développement de ses propres dispositifs. Les lunettes intelligentes sont le complément parfait à Project Astra, permettant de combiner des éléments visuels, audio et interactifs de manière fluide et pratique.

Avec Gemini 2.0, Google pousse encore plus loin l’intégration de l’IA dans ses produits, offrant des capacités inédites pour répondre à des questions complexes ou effectuer des tâches avancées. Sundar Pichai, PDG de Google, a résumé cette avancée : « Si Gemini 1.0 consistait à organiser et comprendre l’information, Gemini 2.0 vise à la rendre beaucoup plus utile ».

Alors que Project Astra continue de se développer et que les lunettes connectées avancent vers une possible commercialisation, Google pose les bases d’une nouvelle ère où l’IA devient véritablement intégrée à notre quotidien. Bien que le chemin soit encore long, l’entreprise semble déterminée à faire des lunettes intelligentes un élément central de cette vision futuriste.