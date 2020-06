Alphabet aurait acquis North, le fabricant des lunettes connectées Focals

Les lunettes connectées dotées d’une technologie de réalité augmentée font partie de ces technologies qui donnent une bonne image de Tony Stark, mais sont loin d’être un produit réellement rentable, que ce soit dans le domaine grand public ou même dans les applications industrielles.

Elles sont difficiles à mettre au point, tant au niveau de la mise en œuvre que du marketing. Même Google a pratiquement renoncé à ses Google Glass. Mais aujourd’hui la société mère, Alphabet pourrait bien essayer de lui donner un nouveau coup de pouce avec sa dernière acquisition : North. Il s’agit d’un fabricant de wearables, dont les lunettes connectées Focals.

Focals by North n’était pas le produit de la société et North n’était pas non plus son prénom. Connue d’abord sous le nom de Thalmic Labs, la startup canadienne a d’abord revendiqué sa célébrité avec le brassard Myo qui promettait des pouvoirs dignes des Jedi en vous permettant de contrôler les smartphones et les ordinateurs par des gestes. Il y a deux ans, elle s’est rebaptisée North et a fait sensation avec Focals, l’une des rares réalisations réellement impressionnantes du rêve des lunettes connectées.

Mais comme beaucoup d’entreprises vous le diront, la popularité ne se traduit pas toujours par la rentabilité. Bien que moins chères que les Google Glass, les Focals n’ont toujours pas rapporté d’argent à l’entreprise.

En fait, les finances de North ont révélé qu’elle était en fait en grand danger. Le gouvernement canadien a même retiré un investissement de 18 millions de dollars dans l’entreprise après que North ait licencié 150 employés, quelques semaines seulement après le lancement de son premier produit.

L’aide d’Apple…

Des sources affirment aujourd’hui que North en est à la dernière étape de sa vente à Alphabet, la société mère de Google. Deux échecs ne font pas vraiment un succès, mais les temps ont changé depuis que les Google Glass ont disparu derrière les portes de l’industrie. Plus important encore, Apple serait sur le point de sortir ses propres lunettes connectées AR.

Cela ne veut pas dire que les lunettes connectées vont soudainement devenir un grand succès, mais l’implication d’Apple pourrait au moins donner une certaine validation à l’industrie. Alphabet pourrait faire des réserves de technologies, de brevets et d’expertise pour reprendre le combat, dans l’espoir d’un marché plus réceptif, prêt à investir pour que ces rêves de science-fiction se réalisent et restent longtemps. Si l’accord est conclu, c’est un autre signal que l’avenir de l’informatique appartient aux géants de la technologie disposant de vastes ressources, plutôt qu’aux startups.